Yalçın Küçük'ten Şok itiraflar: "Bu Cumhuriyeti Sabatayistler kurdu!"

Araştırmacı yazar Yalçın Küçük Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Yeni Bir Bilim Geliştirdik: Sabatayizm"

Küçük, konuşmasında Sabatayistleri ortaya çıkaran yepyeni bir bilim dalı geliştirdiklerini iddia ederek, "Bu bilimde Sabatayistleri deşifre ettik. Şia'nın cenazesinde bir arkadaşım bana 'Yalçın, cumhuriyeti kuranların çoğu Sabatayisttir dediniz' dedi. Ben bunu binlerce kez söyledim. Sabatayistleri çok seviyorum, onlar olmasaydı bu cumhuriyeti kuramazdık," ifadelerini kullandı.

"En Büyük Yazarlarımız Sabatayist"

Türkiye'nin fikir hayatına yön veren isimlerin de bu kökenden geldiğini öne süren Küçük, Servet-i Fünun döneminden itibaren pek çok büyük yazarın Sabatayist olduğunu iddia etti. "Onlar bu toprakların evlatlarıdır," diyen Küçük, 1967 sonrasında bu grubun sadakatini yitirdiğini ve "kalplerinin İsrail için çarptığını" savundu.

"Liyakat Değil, Gizli Örgüt Bağlantısı"

Kemalist ideolojinin önemli isimlerinin hiçbir kabiliyetleri olmamasına rağmen gizli örgüt bağlantıları sayesinde en üst makamlara getirildiklerini iddia eden Yalçın Küçük, "En solcu, en halkçı geçinenlerin gerçek yüzünü biz ortaya çıkarıyoruz," dedi.

"Şişli Terakki Mezunu Musun?"

Geliştirdiği "Sabatayizm Bilimi"nde ispat yollarından birinin de "Şişli Terakki mezuniyeti" olduğunu belirten Küçük, bu okulu bitirenlerin Sabatayist olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu iddia etti.

Sabatayizm ve Kemalizm Arasındaki İlişki Üzerine Tartışmalar Büyüyor

Yalçın Küçük'ün bu iddiaları, Kemalizm ve Türkiye'nin kuruluş felsefesi üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklamalar, farklı kesimlerden tepki ve destek mesajları alıyor.