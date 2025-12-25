  • İSTANBUL
Cumhuriyet gazetesi yazarı Gazeteci Barış Terkoğlu yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gündem

Cumhuriyet gazetesi yazarı Gazeteci Barış Terkoğlu yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Cumhuriyet gazetesi yazarı Gazeteci Barış Terkoğlu yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Gazeteci Barış Terkoğlu 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı. Gözaltına alınan Barış Terkoğlu,'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazeteci Barış Terkoğlu, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.  Gözaltı ardından 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Terkoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Barış Terkoğlu 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Terkoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alındı!

Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında sanal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Terkoğlu jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye getirilmesinin ardından savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Terkoğlu, 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Terkoğlu serbest bırakıldı
Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Barış Terkoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

