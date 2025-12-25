Mevlevi Huzuru Ezberleri Bozdu: Gazeteci İsmail Saymaz’ın Mevlevihane Şaşkınlığı!

Ziyaret ettiği tarihi mekanda gördüğü estetik, disiplin ve manevi derinlik karşısında etkilenen Saymaz, bu durumu şu sözlerle ifade etti: "Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım." Mevlevihanelerin sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda birer medeniyet merkezi, musiki ve edebiyat ocağı olduğunu bizzat yerinde müşahede eden Saymaz'ın bu tavrı, İslami değerlere karşı mesafeli duruşuyla bilinen çevrelerde bile büyük merak uyandırdı.

Mevlevi Geleneği: Herkesi Kucaklayan Bir Miras Saymaz’ın bu samimi itirafı ve Mevlevihane hakkındaki olumlu konuşmaları, Anadolu’nun kadim mirasının ne kadar kapsayıcı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Hz. Mevlana’nın "Gel, ne olursan ol, yine gel" felsefesinin vücut bulduğu bu mekanlar, en katı bakış açılarını bile yumuşatacak bir huzur iklimi sunuyor. İsmail Saymaz'ın bu manevi atmosferden etkilenmesi, kültürel mirasımıza sahip çıkmanın ve ön yargısız yaklaşmanın önemini gösteriyor.

Eleştiriden Takdire: Saymaz'ın Değişimi mi? Genellikle İslami duyarlılığı az olan yorumlarıyla bilinen Saymaz'ın, Mevlevihane’nin asaletine ve tarihine gösterdiği bu ilgi kamuoyunda olumlu karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları, "Hakikat, her türlü ideolojinin üstündedir" yorumlarında bulunarak Saymaz'ın bu objektif ve destekleyici tavrını takdirle karşıladı.