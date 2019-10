Hayat kalitesini düşürmeye kadar giden et benleri, oldukça can sıkıcı bir durumda olabiliyorlar. Birçok kişi et benlerini koparıyor fakat bu doğru bir yöntem değil. Peki ama doğal yollarla et beni nasıl düşer? Et beni nasıl gider?

Et benleri; vücudumuzun çeşitli yerlerinde çıkan yumuşak, ten rengi deri çıkıntılarıdır. Sık sık ovuşturulmadıkça ya da bükülmedikçe genellikle ağrı yapmaz, tıbbi açıdan tehdit oluşturmazlar.

Elma sirkesi

Harika bir salata sosu olmasının yanı sıra, elma sirkesinin sağlığınıza birçok yararı vardır. Doğal olarak asidiktir ve cilt dokusunun kırılmasına yardımcı olur ve et beninin düşmesini sağlar. Bir parça pamuğu elma sirkesine batırın ve fazla suyunu sıkın. Et beninin üzerine yerleştirin ve bir bandajla sarın. Bir gece bekleyin. İşlemi et beni koyulaşana ve düşene kadar günlük olarak tekrarlayın.

Aloe vera

Aloe vera, anti-oksidan ve yara iyileştirici özellikleri ile yaygın olarak bilinir. Etkilenen bölgeyi temizleyin. Biraz aloe vera suyu alın birkç dakika boyunca masaj yapın. Günde 2-3 kez tekrarlayın.

Limon suyu