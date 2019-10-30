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Kadın - Aile

Et beni nasıl düşer?

Hayat kalitesini düşürmeye kadar giden et benleri, oldukça can sıkıcı bir durumda olabiliyorlar. Birçok kişi et benlerini koparıyor fakat bu doğru bir yöntem değil. Peki ama doğal yollarla et beni nasıl düşer? Et beni nasıl gider?

2019-10-30 11:03:00 -
Et beni nasıl düşer?

Hayat kalitesini düşürmeye kadar giden et benleri, oldukça can sıkıcı bir durumda olabiliyorlar. Birçok kişi et benlerini koparıyor fakat bu doğru bir yöntem değil. Peki ama doğal yollarla et beni nasıl düşer? Et beni nasıl gider? 

Et benleri; vücudumuzun çeşitli yerlerinde çıkan yumuşak, ten rengi deri çıkıntılarıdır.  Sık sık ovuşturulmadıkça ya da bükülmedikçe genellikle ağrı yapmaz, tıbbi açıdan tehdit oluşturmazlar.

Elma sirkesi

Harika bir salata sosu olmasının yanı sıra, elma sirkesinin sağlığınıza birçok yararı vardır. Doğal olarak asidiktir ve cilt dokusunun kırılmasına yardımcı olur ve et beninin düşmesini sağlar. Bir parça pamuğu elma sirkesine batırın ve fazla suyunu sıkın. Et beninin üzerine yerleştirin ve bir bandajla sarın. Bir gece bekleyin. İşlemi et beni koyulaşana ve düşene kadar günlük olarak tekrarlayın.

 

Aloe vera

Aloe vera, anti-oksidan ve yara iyileştirici özellikleri ile yaygın olarak bilinir. Etkilenen bölgeyi temizleyin. Biraz aloe vera suyu alın birkç dakika boyunca masaj yapın. Günde 2-3 kez tekrarlayın.

 

Limon suyu

Limon suyu, sitrik asit bakımından zengindir, bu da ölü hücreleri uzaklaştırmaya ve et benlerini kurutmaya yardımcı olur. Birkaç hafta limon suyu uygularsanız, et beninin yavaşça ayrışmaya başlayacağını fark edeceksiniz. Etkilenen bölgeyi temizleyin. Doğrudan pamuklu bir ped üzerine biraz taze limon suyu sıkın. Günde 2-3 kez uygulayın.
 

Ezilmiş sarımsak

Ezilmiş Sarımsak Sarımsak et benlerine karşı doğal bir antimikrobiyal ve antifungal (mantar öldürücü) bşr ilaçtır. Tatsız kokabilir, ancak birkaç günlük tedaviden sonra cildiniz pürüzsüz olacaktır. 2-3 taze sarımsağı ezin ve bir parça pamuğun üzerine koyun. Bir bandajla sarın ve bir gece bekletin. 2-3 gece tekrarlayın.
 
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