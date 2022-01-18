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Dünya Estonya'dan NATO açıklaması: Hazırız
Dünya

Estonya'dan NATO açıklaması: Hazırız

Estonya, NATO’ya ait çevik kuvvetten 5 bine kadar askerini barındırmak için her şeyin hazır olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 09:25:00 -
Estonya'dan NATO açıklaması: Hazırız

Estonya Savunma Bakanlığı Daimi Sekreteri Kusti Salm, ülkede NATO’ya ait çevik kuvvetten 5 bine kadar askerini barındırmak için her şeyin hazır olduğunu söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre devlet televizyonu ERR’ye demeç veren Salm, “Caydırma politikası açısından Baltık bölgesinin güçlendirilmesi gerektiğini açıkça görüyoruz. Gereklilik halinde bunun nasıl yapılacağına dair net planlar var. Estonya'da, NATO'nun 5 bin kişilik çevik kuvvetlerinin gelmesi durumu için her şey hazır. Tapa'da müttefiklerin ağırlanması için uygun, ekipman ve silahların depolanabileceği ve birliklere dağıtabileceği bir bölge var” dedi.

Kışlalarda yeterli yer olmaması durumunda askerlerin çadırlara da yerleştirilebileceğine dikkat çeken Salm, “Eğer müttefiklerin Estonya’da kalmaları gerekecekse, kışlalar da inşa edilir” ifadelerini kullandı.

Bin 200 kişilik bir NATO muharebe grubunu kalıcı olarak Estonya'ya gönderme kararının Haziran 2016'da, ittifakın Varşova'daki zirvesinde alındığını ve müttefiklerin Nisan 2017'de Estonya'ya ulaştıklarını hatırlatan Salm, Estonya tarafının o zamandan bu yana gerekli altyapıyı oluşturabildiğini vurguladı.

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