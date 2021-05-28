Estonya'dan Belarus'a misilleme

Estonya Başbakanı Kaya Kallas, hükümetin Belaruslu hava yolu şirketlerine ait uçakların Estonya hava sahasını kullanmalarını ve ülke topraklarına inişlerini yasakladığını açıkladı.

Belarus'un eylemlerinin barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunu iddia eden Kallas, "Atina’dan Vilnius’a giden yolcu uçağının ‘kaçırılması’ ve hükümeti eleştiren bir gazeteci ile kız arkadaşının tutuklanmasıyla, Belarus rejimi bir devlet terörü eylemi gerçekleştirmiştir ve bu eylemlerin sorumluluğunu üstlenmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

Neler olmuştu?

Geçen hafta Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç ve kız arkadaşı Rusya vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.

Arından Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ryanair uçağının Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesini kınayarak, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulanması ve bu ülkeye ait hava yolu şirketlerine AB hava sahası ile havaalanlarını kullandırmama kararı almıştı.