  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Estonya'dan Belarus'a misilleme
Central Park'ta siyahiye iftira atan Cooper dava açtı
Katar'dan Filistin açıklaması!
Araziye atılmış 109 kilo eroin ele geçirildi
Dünya Estonya'dan Belarus'a misilleme
Dünya

Estonya'dan Belarus'a misilleme

Avrupa ülkesi Estonya, Belaruslu hava yolu şirketlerine ait uçakların ülkenin hava sahasına girmelerinin yasaklandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 02:39:00 -
Estonya'dan Belarus'a misilleme

Estonya Başbakanı Kaya Kallas, hükümetin Belaruslu hava yolu şirketlerine ait uçakların Estonya hava sahasını kullanmalarını ve ülke topraklarına inişlerini yasakladığını açıkladı.

Belarus'un eylemlerinin barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunu iddia eden Kallas, "Atina’dan Vilnius’a giden yolcu uçağının ‘kaçırılması’ ve hükümeti eleştiren bir gazeteci ile kız arkadaşının tutuklanmasıyla, Belarus rejimi bir devlet terörü eylemi gerçekleştirmiştir ve bu eylemlerin sorumluluğunu üstlenmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

Neler olmuştu?

Geçen hafta Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç ve kız arkadaşı Rusya vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.

Arından Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ryanair uçağının Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesini kınayarak, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulanması ve bu ülkeye ait hava yolu şirketlerine AB hava sahası ile havaalanlarını kullandırmama kararı almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dev tahminci açıkladı! Altın için olay iddia
Ekonomi

Dev tahminci açıkladı! Altın için olay iddia

Guggenheim CIO’su Scott Minerd, altın fiyatları ile ilgili çarpıcı iddialarını paylaştı.

Isparta'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu bakın ne yaptı
Siyaset

Isparta'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu bakın ne yaptı

Isparta'nın Gönen ilçesindeki bir gül bahçesini ziyaret eden ve şov kokan hareketler sergileyerek halktan biriymiş gibi görünmeye çalışan CH..
Yerli koronavirüs aşısı merkezinde şoke eden olay!
Gündem

Yerli koronavirüs aşısı merkezinde şoke eden olay!

Kayseri bulunan yerli aşı merkezinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hırsızlar, koronavirüs aşı adayının geliştirildiği Erciyes Ü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay