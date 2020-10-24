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Gündem Estonya da LGBT’ye savaş açtı
Gündem

Estonya da LGBT’ye savaş açtı

Türkiye’de marjinal-sol kesimin savunup sahip çıktığı LGBT’lilere Avrupa’da savaş açan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Polonya, Macaristan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Slovakya’dan sonra Estonya da eşcinsellere başkaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 09:27:00 - 2020-10-24 10:20:35

 Mehmet Aydın 

Türkiye’de marjinal kesimin savunup sahip çıktığı LGBT’lilere Avrupa’da savaş açan ülkelerin sayısı artıyor. Polonya, Macaristan, Hırvatistan, Bugaristan ve Slovakya’dan sonra Estonya da eşcinsellere savaş açtı.

Estonya İçişleri Bakanı Mart Helme, Alman Deutsche Welle (DW) kanalına verdiği bir röportajda, “Devletin yaşamasını istiyoruz ama devlet çocuksuz ve ahlaksız yaşayamaz” diyerek eşcinselliğe karşı olduklarını söyledi.

İktidardaki popülist Estonya Muhafazakar Halk Partisi’nin (EKRE) liderlerinden biri olan Mart Helme, İstanbul Sözleşmesi’ni mevcut haliyle kabul etmeyeceklerini vurgulayarak partisinin 2021’de Estonya’da evlilik tanımıyla ilgili bir referandum düzenleme önerisinde bulunacağını ifade etti. EKRE partisi anayasada evliliğin bir erkek ve bir kadının birlikteliği olarak tanımlanmasını ve eşcinsel birlikteliklerin yasaklanmasını istiyor.

Estonya ahlâk olmadan yaşayamaz

Helme, DW’ye verdiği röportajda, “Bu (referandum) bütün ülke için önemlidir, çünkü evlilik olmazsa, kadın ve erkek, çocuk sahibi olmazsa gelecek olamaz. Bu herkes için çok açık ve cevabımız çok basit. Mevzuatta açıkça ve net bir şekilde belirtmekten yanayız: evlilik bir kadın ve bir erkek arasındaki bir birliktir. İşte bu kadar” ifadelerini kullandı.

“Devletin yaşamasını istiyoruz ama çocuksuz ve ahlaksız yaşayamaz ” diyen Estonya İçişleri Bakanı, “Eşcinseller çok istiyorlarsa İsveç’e gitsin. Bırakalım İsveç’e koşsunlar. Orada, onlara daha nazik bakıyorlar... Biz onlara düşmanız” şeklinde konuştu.

Eşcinsellik (sapkınlık) Kur'an-ı Kerim'de hangi sure ve ayetlerle yasaklanıyor?
Eşcinsellik (sapkınlık) Kur'an-ı Kerim'de hangi sure ve ayetlerle yasaklanıyor?

İSLAM

Eşcinsellik (sapkınlık) Kur'an-ı Kerim'de hangi sure ve ayetlerle yasaklanıyor?

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Gokhan

adamlar uyandi ama bizimkiler hala uyuyor.
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Savas acan Ulkelere bakin, hepsi Hristiyanligin yobazi Katolik ve Ortdoks!

Bu salakliklari yapiyorlar, sonra gidip dini hobi duzeyine indirdikleri icin ekonomi ve teknolojide cag atlamis PROTESTAN Ulkelerden dilencilik yapiyorlar. Vatandaslarinin da cogu gitmis oralrarda copculuk yapiyor! Hemen hakarete baslamayin, acin ve okuyun, arastirin, dusunun biraz, bunlar arasinda illiyet rabitasi var mi diye?
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