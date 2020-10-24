Estonya da LGBT’ye savaş açtı

Mehmet Aydın

Türkiye’de marjinal kesimin savunup sahip çıktığı LGBT’lilere Avrupa’da savaş açan ülkelerin sayısı artıyor. Polonya, Macaristan, Hırvatistan, Bugaristan ve Slovakya’dan sonra Estonya da eşcinsellere savaş açtı.

Estonya İçişleri Bakanı Mart Helme, Alman Deutsche Welle (DW) kanalına verdiği bir röportajda, “Devletin yaşamasını istiyoruz ama devlet çocuksuz ve ahlaksız yaşayamaz” diyerek eşcinselliğe karşı olduklarını söyledi.

İktidardaki popülist Estonya Muhafazakar Halk Partisi’nin (EKRE) liderlerinden biri olan Mart Helme, İstanbul Sözleşmesi’ni mevcut haliyle kabul etmeyeceklerini vurgulayarak partisinin 2021’de Estonya’da evlilik tanımıyla ilgili bir referandum düzenleme önerisinde bulunacağını ifade etti. EKRE partisi anayasada evliliğin bir erkek ve bir kadının birlikteliği olarak tanımlanmasını ve eşcinsel birlikteliklerin yasaklanmasını istiyor.

Estonya ahlâk olmadan yaşayamaz

Helme, DW’ye verdiği röportajda, “Bu (referandum) bütün ülke için önemlidir, çünkü evlilik olmazsa, kadın ve erkek, çocuk sahibi olmazsa gelecek olamaz. Bu herkes için çok açık ve cevabımız çok basit. Mevzuatta açıkça ve net bir şekilde belirtmekten yanayız: evlilik bir kadın ve bir erkek arasındaki bir birliktir. İşte bu kadar” ifadelerini kullandı.

“Devletin yaşamasını istiyoruz ama çocuksuz ve ahlaksız yaşayamaz ” diyen Estonya İçişleri Bakanı, “Eşcinseller çok istiyorlarsa İsveç’e gitsin. Bırakalım İsveç’e koşsunlar. Orada, onlara daha nazik bakıyorlar... Biz onlara düşmanız” şeklinde konuştu.