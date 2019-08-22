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ESTA’nın inşa ettiği havalimanının açılışını Putin'in yapması bekleniyor

Türk inşaat şirketi ESTA Construction’ın inşa ettiği Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı’nın 27 Ağustos'ta resmi açılışı yapılacak- Açılışın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılması planlanıyor

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
ESTA’nın inşa ettiği havalimanının açılışını Putin'in yapması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Türk inşaat şirketi ESTA Construction’ın inşa ettiği Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı’nın 27 Ağustos'ta resmi açılışı gerçekleştirilecek.

ESTA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yanı sıra Rusya’daki faaliyetleriyle de dikkati çeken ESTA Construction, Rusya’da bir dev projeyi daha başarıyla tamamladı. ESTA Construction tarafından anahtar teslim yapımı tamamlanan Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışı yapılacak.

Havalimanı, ziyaretçilerin kamera karşısına geçip fotoğraflarını anında alabildiği, kendilerini kozmonot gibi hissettiren bir teknolojiyi içinde barındıran ve ayın zamanda içerisinde bir uzay müzesinin de olduğu tek havalimanı olarak öne çıkıyor.


- İlk uçuş gerçekleştirildi


43 bin 147 metrekare alana inşa edilen ve yıllık 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olması beklenen havalimanındaki ilk uçuş ise geçen günlerde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan havalanan Aeroflot’un Pobeda isimli Boeing 737-800 uçağı, yeni havalimanına inişini yapmış oldu.

Resmi açılışının 27 Ağustos’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılması planlanan Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı, 12 Nisan 1961’de uzaya çıkan ilk kozmonot olarak tarihe geçen Yuri Gagarin’in uzay yolculuğu dönüşü iniş yaptığı Saratov kentinde yer alıyor.

Rusya’nın sıfırdan inşa edilen 2’nci havalimanı projesi olma özelliğini taşıyan Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı, modern mimariyi şehrin tarihsel dokusuyla birleştirerek tasarım ve mühendislik anlamında da ilgi topluyor.

Öncesinde Avrupa’nın en lüks futbol sahası Krasnodar Arena projesini de tamamlayan, ardından Alman Mercedes firmasının Rusya’daki ilk fabrikasının inşaatını gerçekleştiren ESTA Construction, bu fabrikayı planlanandan önce, 18 ay gibi kısa bir süre içinde üretime hazır hale getirmişti. Rusya’nın prestij yatırım olarak gördüğü Mercedes fabrikasının açılışı da yine Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından yapılmıştı.

ESTA Construction tarafından inşa edilen, dünyanın en lüks ve teknolojik statlarından Krasnodar Arena, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından ziyaret edilmiş ve tam not verilmişti.


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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
  1. ESTA
  2. Putin
  3. Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı

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