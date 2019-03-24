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Essum Aslan esnafı ziyaret etti

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Haşimiye, Akarbaşı, Bedesten Çarşısı, Gümrükhan’ı esnafını ziyaret etti.

24 Mart 2019 Pazar 17:13
Essum Aslan esnafı ziyaret etti

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Haşimiye, Akarbaşı, Bedesten Çarşısı, Gümrükhan’ı esnafını ziyaret etti. Esnaf ile görüşen Aslan “Bütün Şanlıurfa kararını çoktan vermiş. 1 Nisan sabahı herkes değişimle uyanacak” dedi.


Savurganlık olmayacak


Türkiye genelinde esnafın sıkıntılı günler geçirdiğini ve buna paralel olarak işsizliğin de arttığını söyleyen Essum Aslan, “Biz belediye yönetimine geldiğimizde israf ve savurganlık olmayacak. Her projemizi ince eleyip sık dokuduktan sonra hayata geçireceğiz. Belediyede hayata geçireceğimiz bütün projelerimiz istihdama temelli olacak. Hem belediye hem vatandaşımız hem de ülkemiz kazanacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:13
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