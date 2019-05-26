Eşref Kolçak öldü mü Son dakika Eşref Kolçak kimdir nereli ve kaç yaşında?

Son dakika haberine göre Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak hayatını kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu saat 17.00 sularında hayatını kaybetti. Peki Eşref Kolçak kimdir? Eşref Kolçak nereli ve kaç yaşında?

1944 yılında Atilla Revü Opereti'nde tiyatroya başlayan sanatçı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti. 1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı "Fedakar Ana" filmi olmuştur. 1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak çıktı karşımıza. Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman F. Seden) önemli filmlerinden bazılarıdır. Sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. Eşref Kolçak, 1955 de Özcan Kolçak ile evlendi , eşi 13 ocak 2010 da vefat etti. Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak'ın babasıdır. Kanser tedavisi gören pop müzik sanatçısı olan oğlu Harun Kolçak 20 Temmuz 2017'de hayatını kaybetti.

Ödülleri:

1961 Türk Filmleri Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Namus Uğruna

2000 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü, Güle Güle

2003 Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yıldırım Önal Anı Ödülü