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Eşref Hamamcıoğlu, divan başkanlarının yemeğine katılmayacak

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin divan kurulu başkanlarıyla bugün bir araya gelmeyi planladıkları yemeğe katılmayacağını duyurdu.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:43
Eşref Hamamcıoğlu, divan başkanlarının yemeğine katılmayacak

Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üç büyük kulübün divan kurulu başkanları olarak önceden kararlaştırdıkları şekilde bugün Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün davetlisi olarak bir araya gelip, gündemlerindeki konuları değerlendirmeyi planladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ancak futbol dünyamızda yaşanan son gelişmeler ve özellikle Kulüpler Birliği bünyesindeki 17 kulübün Galatasaray'a karşı aldıkları haksız tavır karşısında tüm ilgililer yeniden sorumlulukları çerçevesinde sağduyulu düşünmeye ve konuşmaya başlayıncaya kadar Sayın Yamantürk'ün bu nazik davetine Galatasaray Kulübü Divan Kurulu olarak katılmamamızın daha uygun olacağını değerlendirdik."

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:43
  1. Beşiktaş
  2. divan kurulu başkanları
  3. Eşref Hamamcıoğlu
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray

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