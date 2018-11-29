Eşref Hamamcıoğlu, divan başkanlarının yemeğine katılmayacak

Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üç büyük kulübün divan kurulu başkanları olarak önceden kararlaştırdıkları şekilde bugün Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün davetlisi olarak bir araya gelip, gündemlerindeki konuları değerlendirmeyi planladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ancak futbol dünyamızda yaşanan son gelişmeler ve özellikle Kulüpler Birliği bünyesindeki 17 kulübün Galatasaray'a karşı aldıkları haksız tavır karşısında tüm ilgililer yeniden sorumlulukları çerçevesinde sağduyulu düşünmeye ve konuşmaya başlayıncaya kadar Sayın Yamantürk'ün bu nazik davetine Galatasaray Kulübü Divan Kurulu olarak katılmamamızın daha uygun olacağını değerlendirdik."