  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında anlaşma! Resmi Gazete'de yayımlandı Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu Ankara'da tüm dengeleri değiştirecek açıklama! Hüseyin Yayman'ın sözleri geceye damga vurdu 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi Batı'ya seslendi! Rusya lideri Putin'den müzakere çağrısı Haydut Amerika'nın 'örtbas edilen' laboratuvarlarını açıkladı İsrail televizyonunda Türkiye ve Erdoğan için kalleş sözler: Büyük hata yaptık Hukukçu Av. Tarcan Ülük, Akit Medya Grubu çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu! Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı 25 kilo altın 50 kilo gümüş çalmışlardı! Adliye soygununda flaş gelişme: 2 firari Türkiye'ye teslim oldu
Spor Esra’nın hedefi altın! Dişleriyle tuttuğu kemerle dünya şampiyonu oldu
Spor

Esra’nın hedefi altın! Dişleriyle tuttuğu kemerle dünya şampiyonu oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Esra’nın hedefi altın! Dişleriyle tuttuğu kemerle dünya şampiyonu oldu

Bursa’da doğuştan kas eksikliği sebebiyle ellerini ve kollarını kullanamayan milli yüzücü Esra Yüce, antrenörünün geliştirdiği özel kemerle yarışlarda start alarak 3 kez dünya şampiyonluğu kazandı.

Bursa’da fizik tedavi için başladığı yüzmede dünya şampiyonluğuna uzanan Esra Yüce, azmiyle önemli bir başarı hikayesi yazdı. Doğuştan kas eksikliği nedeniyle ellerini ve kollarını kullanamayan milli yüzücü Esra Yüce, fizik tedavi amacıyla başladığı yüzme sporunda dünya şampiyonluğuna kadar uzanan bir başarı hikayesi yazdı.

 

Yaklaşık 10 yıl önce fizik tedavi amacıyla havuza gelen Esra'nın yeteneğini fark eden antrenör İlyas Aziz, genç sporcunun performans sporcusu olması için çalışmalara başladı. Türkiye şampiyonluklarının ardından milli takım barajlarını geçen Esra, son yıllarda uluslararası organizasyonlarda da önemli başarılara imza attı.

 

Kemeri dişleriyle tutuyor

Başarı yolculuğunda yalnızca antrenman yapmadıklarını belirten antrenör İlyas Aziz, Esra'nın engel durumuna uygun özel ekipmanlar geliştirdiklerini söyledi. Aziz, "Bedensel engelli sporcularda destek ekipmanları kullanılabiliyor. Esra'nın sırtüstü yarışlarda start esnasında hareketsiz kalması gerekiyor. Ellerini kullanamadığı için bir emniyet kemerini terziye götürerek benim tutabileceğim, Esra'nın da dişleriyle ısırabileceği bir ekipman geliştirdik. Start anında kemerin bir ucunu ben tutuyorum, diğer ucunu ise Esra dişleriyle kavrıyor. Yarış başladığında kemeri bırakarak yüzmeye başlıyor. O ekipmanla dünya şampiyonluğu kazandık. Bunun yanında antrenmanlarda da hareketleri daha rahat yapabilmesi için farklı destek ekipmanları kullanıyoruz" dedi.

 

İlk uluslararası şampiyonluğun kendisi için unutulmaz olduğunu belirten Aziz, "Ülkenizin bayrağı göklere çekiliyor, İstiklal Marşı okunuyor. Her antrenörün hayalidir bunu yaşamak. O an tarif edilemez bir gurur yaşadım" ifadelerini kullandı.

 

“Her zaman yanında oluyoruz”

Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen baba Sinan Yüce ise, "Kızımla gurur duyuyorum. Ülkemizi temsil ederek İstiklal Marşımızı söyletti, bayrağımızı dalgalandırdı. Onun bu mücadelesini sürekli destekliyor, ailece her zaman yanında oluyoruz. Hangi durumdan hangi noktaya geldiğini bildiğimiz için sporun ne kadar önemli olduğunu çok iyi görüyoruz" dedi.

 

Sporun engelli bireyler için önemine dikkat çeken Yüce, "Bu sporun engelli bireyleri hayata bağladığını kendi çocuğumda yaşayarak gözlemledim. Bu nedenle daha fazla çocuğun sporla buluşması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

 

Hedef 2008 Paralimpik Oyunları

Yaklaşık 10 yıldır yüzme sporuyla ilgilenen Esra Yüce ise kazandığı başarıların kendisini gururlandırdığını söyledi. Yüce, "Doktorumun tavsiyesi üzerine yüzmeye başladım. Ülkemi temsil etmek ve uluslararası yarışmalarda mücadele etmek beni çok mutlu ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak istiyorum. Daha sonra ise 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyorum. Ailem, hocam, arkadaşlarım ve çevremdeki insanların desteği benim için çok değerli" dedi.

Son günde gümüş ve bronz geldi! Avrupa Şampiyonası’nda 9 madalya
Son günde gümüş ve bronz geldi! Avrupa Şampiyonası’nda 9 madalya

Spor

Son günde gümüş ve bronz geldi! Avrupa Şampiyonası’nda 9 madalya

Avrupa Karate Şampiyonası’nda altın madalya Ömer Faruk Yürür’ün
Avrupa Karate Şampiyonası’nda altın madalya Ömer Faruk Yürür’ün

Spor

Avrupa Karate Şampiyonası’nda altın madalya Ömer Faruk Yürür’ün

Efsane boksör ringlere altın madalyayla döndü! 23 yıl sonra gelen dev zafer
Efsane boksör ringlere altın madalyayla döndü! 23 yıl sonra gelen dev zafer

Spor

Efsane boksör ringlere altın madalyayla döndü! 23 yıl sonra gelen dev zafer

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23