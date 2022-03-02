Esra Elönü'den Kılıçdaroğlu'na tarihi kapak

Esra Elönü, 28 Şubat'ın mağdurlarından biri olduğu herzesini yumurtlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir ayar verdi. Bay Kemal için, "İnananların değerleriyle ilgili en ufak bir gelişmede Danıştay'a koşarken bacağını kırdı ondan mağdurdur belki de" ifadelerini kullanan Elönü, Star'daki yazısında şunları kaydetti:

"Toprağın vefası kıymetini bilene... Toprak seni tüm bedenine sığdırır da sen bir avuç diye hakir görürsün. Şerefsizliğinle sulandırırsan sana çamur olur, merhametinle kıyamadığındaysa anne olur toprak. Toprağın hisleri kuvvetlidir sen içine doğarsın, büyütür sana salkım salkım zaferler verir de sen tane tane satarsın.

Toprağı sevmediğinizde, batının içimizdeki patlak hoparlörleri kendini muhalif zanneder. İnsan zan yüklüdür. Aynı sofrada tuzunu eksik bulduğun çorbayı eleştirebilirsin ama o sofrayı bir masada satmazsın.

Toprağı sevmediğinizde, bir balıkçıda İngiliz anahtarıyla kırılacak kilit ararsınız. Gafletiniz garezinizle bir olur körleşir körelir bir masal yazarsınız. Zekânız siftahsız olunca beyniniz cüssenizin soytarısı olur, ciğerinizin askılığı olur beyniniz ki ciğerinize biçilen fiyat üzerinizden beyninizi satarsınız. Üç kuruş işte bu yüzden beş para etmez!

Libya'da ne işimiz var sorusuna toprağın sesiyle cevap verdiğinizde adınız yalaka olur. Aynı sorunun üzerinden vals babetleriyle geçen çarıklıyı hakir gören modern de onlar.

....

Avrupa'da tahliye treninden atılan Afrikalıyız biz. Henüz 6 yaşında sırf Müslüman diye vurulan Filistinli kız da biziz. Aylan da zaten sarı saçlı olmadığı için öldüğü kumsalda izi kaybedilmiş Dünyanın mültecisi lakin cennetin gerçek sahibi.

İdlip'te evleneceği kızın çeyizini kefenin içine toplayan bir genç ekran garnitürüdür. Benim için babanın evlatsız kalması, evladın babasız uyuması bütün dillerde mazlumluğa tekabül eder, lakin bunlar için öyle değil... Bir siyah neden çok gülümser galiba daha iyi anlıyorum. İnci gibi beyaz dişleri efendisinin dünyasında tek dönüş biletidir de ondan.

Kılıçdaroğlu 28 Şubat mağduru olduğunu söyledi doğru olabilir aslında perukla siyaset yaptı. (!)

İnananların değerleriyle ilgili en ufak bir gelişmede Danıştay'a koşarken bacağını kırdı ondan mağdurdur belki de...

İnanmak, şu irin dolu çarklara beyaz dişlerini göstermek zorunda kalan siyahın alnında yazılıdır.

Siz okuyamadığınız için hep karaladınız...

Olay buydu bence."