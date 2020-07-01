Esra Albayrak'a yönelik paylaşımlar büyük tepki çekmişti... Flaş gelişme!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle İstanbul'da 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu paylaşımları yapan şüphelileri tespit etti.
Belirlenen adreslere baskın düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Bilgi İşlem Büro Amirliği ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.