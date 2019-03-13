ESOGÜ’den Pulmoner Rehabilitasyon Haftası açıklaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Alataş 10-16 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Füsun Alataş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Sağlık Bakanlığı, Türk Toraks Derneği ve GARD Türkiye işbirliğiyle her yıl Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri yapılmakta olup, etkinliklerle konuya ilişkin sağlık personelinin ve toplumumuzun bilgilendirilmesi, konuyla ilgili farkındalığın artırılması ve güncel gelişmelerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilen ve tedaviye ek bir yöntem olan pulmoner rehabilitasyon; kronik solunum yolu hastalarının fiziksel ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığını iyileştirmeyi hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimlerini içeren kapsamlı uygulamalar bütünüdür. Pulmoner rehabilitasyon süreğen nefes darlığı, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, yaşam kalitesinde azalma ve/veya egzersiz kapasitesinde kısıtlılığı olan tüm solunum hastalarına uygulanabilmektedir. Pulmoner rehabilitasyon her yaştaki solunum hastalarına rehabilitasyon ünitelerinin özelliklerine bağlı olarak hastanede, ayaktan ya da evde uygulanabilmektedir. KOAH başta olmak üzere astım, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalıkları, kistik fibrozis, göğüs duvarı hastalıkları, nöromusküler hastalıklar, akciğer nakli öncesi ve sonrası, akciğer kanseri, obezite ilişkili tüm akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon programı başarı ile uygulanabilmektedir. Solunum hastalıklarında egzersiz gereklidir. Çünkü nefes darlığı olan kronik solunum sorunlu hastalar pulmoner rehabilitasyon programları ile güvenli bir şekilde egzersiz yapabilirler, egzersiz ile kas kuvveti artar, kas dayanıklılığı artırılarak daha uzun mesafeler yürünebilir, kas ve eklemler daha iyi hareket eder, egzersiz gevşemeyi sağlar, daha güçlü ve enerjik hissedilir, kalbin çalışması iyileşir, nefes darlığı azalır. Programı en az 8 hafta toplam da 24 seans süre ile uygulanmalıdır. Sonuç olarak kronik akciğer hastalığından dolayı nefes darlığı, çabuk yorulma ve güçsüzlük hissediyorsanız, günlük aktivitelerinizi yapmakta güçlük çekiyorsanız değerlendirme için bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurduktan sonra pulmoner rehabilitasyon programlarından yararlanabilirsiniz."