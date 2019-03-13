ESOGÜ’de glokom farkındalık etkinliği düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından Glokom Haftası dolayısıyla glokom hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinlik kapsamında ESOGÜ Hastanesi poliklinikler girişinde açılan stantta, isteyen vatandaşlara göz içi basıncı ölçümü yapılmasının yanı sıra glokom hakkında bilgiler de verildi. Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan ESOGÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Yıldırım, dünyada yaklaşık 4.5 milyon kişinin glokom sebebiyle görme yetisini kaybettiğini söyleyerek, “Glokom körlük nedenleri arasında ikinci sırada yer alan, göz sinirinin ilerleyici hasarı sonucu görmenin geri dönüşsüz etkilendiği bir hastalıktır. Sinsi bir hastalık olan glokomda erken tanı ve tedavi görmenin korunması açısından çok önemlidir. Tüm dünyada her yıl Mart ayında toplumda glokom hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak, glokom hastalarının sorunlarını tartışmak ve çözümler üretmek üzere ‘Glokom Haftası’ etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu yıl da 10-16 Mart tarihleri arasında çeşitli aktiviteler düzenlenecektir. Günümüzde dünyada yaklaşık 4.5 milyon kişi glokom nedeniyle görme yetisini kaybetmiştir. Bu sayının 2020 yılında 11.2 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Yapılan çalışmalar glokom hastalarının gelişmiş ülkelerde yüzde 50’sinin, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 90’ının hasta olduğunun farkında olmadığını göstermiştir. Bu nedenle düzenli göz muayenesi yapılması, göz siniri incelemesi ve göz tansiyonunun ölçülmesi tanı konulması açısından önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Glokom büyük oranda 40 yaş ve üzerinde görülüyor”

Glokom riskinin miyop, ileri yaş ve aile öyküsü bulunanlarda yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, “Özellikle aile üyelerinde glokom bulunan kişiler 10 kat daha fazla risk taşıdıkları için daha sık ve erken yaşta göz kontrolü yaptırmaları konusunda uyarılmalıdır. Glokom büyük oranda 40 yaş ve üzerinde görülmekle birlikte, farklı glokom tipleri de mevcuttur. Doğumsal veya erken çocukluk döneminde özellikle gözleri iri olan ve ışığa bakamayan bebeklerin glokom açısından değerlendirilmesi gereklidir. Glokom tedavisinde göz tansiyonunun düşürülmesi amaçlanır. Bunun için göz damlası, lazer tedavisi ve cerrahi uygulama kullanılabilir. Ancak görme kaybı olmaması için düzenli göz muayenesi ve ilaçların zamanında kullanılması çok önemlidir” diye belirtti.