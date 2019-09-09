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ESOGÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri ilk hafta etkinlikleri başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın, fakülteyi yeni kazanan öğrenciler için düzenlediği “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Hafta Etkinlikleri”, ESOGÜ Prof.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:43
ESOGÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri ilk hafta etkinlikleri başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın, fakülteyi yeni kazanan öğrenciler için düzenlediği “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Hafta Etkinlikleri”, ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş’ın verdiği “Açılış Dersi” ile başladı.


Prof. Dr. Ali Arslantaş, Tıp Fakültesi’nin yeni öğrencilerine bugünün yeni hayatlarının ilk günü olduğunu söyleyerek, “Dünyanın en kutsal mesleğine hoş geldiniz” dedi. Öğrencilere iyi ve köklü bir üniversiteye geldiklerini söyleyen Prof. Dr. Ali Arslantaş, bu yıl 47 farklı ilden 236 öğrencinin ESOGÜ Tıp Fakültesi’ne kayıt yaptırdığını ifade etti. 14 Mart 1827’de II. Mahmut tarafından ilk Tıp Mektebi’nin kurulmasından itibaren ülkemizde hekimlik mesleğinin gelişimini kısaca anlatan Prof. Dr. Ali Arslantaş, 14 Mart Tıp Bayramı’nın da hikâyesini anlatarak Tıbbiyelilerin milli mücadeledeki önemli yeri ve milli mücadeleye sağladıkları değerli katkılar hakkında bilgiler verdi. Bu vatanın kolay kurulmadığını belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, genç hekim adaylarından vatanına, milletine sahip çıkan hekimler olmalarını ve alacakları eğitimi kendilerinden sonra gelecek gençlere aktarmalarını istedi. ESOGÜ Tıp Fakültesi Yönetimi ve personelini de tanıtan Prof. Dr. Ali Arslantaş, yönetim olarak öğrencilerinin her türlü sorunlarına yardımcı olmaya çalıştıklarını, kapılarının onlara her zaman açık olduğunu belirtti ve fakültenin tüm yeni öğrencilerine başarılar diledi.


Açılış dersinin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi ve Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, ESOGÜ Tıp Fakültesi’nin yeni öğrencileri ile “Gelecekte İyi Hekimlik” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. 21. yüzyılın rekabet ortamında iyi olmayan bir hekimin çalışmasının mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. İskender Sayek, iyi hekimin taşıması gereken özellikleri anlatırken, genç hekim adaylarına hekimlikteki gelişmeler ve gelecekte onları nelerin beklediği hakkında da bilgiler verdi. Prof. Dr. İskender Sayek öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları da cevapladı. Fakültenin ilk hafta etkinlikleri kapsamında ESOGÜ ve Tıp Fakültesi’nin tanıtılması, uzman hekimler ve mezunlarla buluşmalar, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, ESOGÜ Hastanesi’nin tanıtılması ve çeşitli konularda bilgilendirmeler de yer alıyor. İlk hafta etkinlikleri 13 Eylül 2019 Cuma günü ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan “Beyaz Önlük Giyme Töreni” ile tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:43
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