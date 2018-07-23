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ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şenocak'tan İsrail'e kınama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, İsrail parlamentosunda kabul edilen 'Yahudi Ulus Devlet Yasası'nı kınayan bir açıklama yaptı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:57
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şenocak'tan İsrail'e kınama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, İsrail'in "Yahudi ulus devlet yasası"nı kınadı.

Şenocak, yazılı açıklamasında, uluslararası toplumun hukuk sisteminin hiçbir devlete insanların temel hakları konusunda istediği gibi düzenleme yapma yetkisi vermediğini belirtti.

İsrail parlamentosunda kabul edilen "Yahudi ulus devleti yasası"nın evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletlerin (BM) yasal ve ahlaki sistemiyle çatıştığını vurgulayan Şenocak, "Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948'de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere geri dönüş hakkı verilmekte ve BM kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir." ifadelerini kullandı.

'YASAYI KINIYORUZ'

Rektör Prof. Dr. Şenocak, şunları kaydetti:

"Öte yandan, yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir. İsrail parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin'de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz. İsrail'i temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygılı olmaya davet ediyoruz."

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:57
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