ESOGÜ öğretim üyesi açıkladı: Sokaktaki zorbalık internete taşındı

Eyüboğlu, yaptığı açıklamada, eğitim öğretim döneminin ardından öğrencilerin tatile girdiğini, çocuk ve gençlerin daha fazla sosyal medyada, internetteki oyunlarda çok fazla zaman harcadığına işaret etti.

İnternette daha fazla zaman geçiren gençlerin çeşitli risklerle karşı karşıya olduğunu anlatan Damla Eyüboğlu, "İnternette daha çok zaman geçirmeye başlayan gençler için riskli bir durum haline gelmekte siber zorbalık. Çünkü gençlerin zaman zaman sokakta maruz kaldıkları zorbalık internet ortamına taşınmış durumda. Mail adresinin, sosyal hesaplarının şifrelerini ele geçirmek gibi teknik olarak zorbalık yapmak yanında, daha çok psikolojik yönü ağırlıklı olan sosyal hesaplardan, kısa mesaj veya mail ile rahatsız edici mesajlar yollama, alay etme, lakap takma, küfretme, aşağılama, sözlü taciz etme, kişiye ait zorla fotoğraf ve video isteme veya gönderme şeklindeki davranışlar 'siber zorbalık' olarak tanımlanmaktadır. Bu durum sürekli olarak veya belli aralıklarla tekrar eden kişiye zarar vermeye yönelik davranışları içerir. Yüz yüze söylenemeyen birçok şey, sanal ortamda rahatlıkla söylenebilmektedir. Zorbalığı yapan kişi, tanımadığı bir kişi veya tanıdığı akranı da olabilir. Zorbalığı yapan gençler çoğunlukla bulundukları grup içerisinde popüler veya etkin olmak için zorbalık yapmakla birlikte bu durum bir psikolojik sorunla ilişkili de." ifadelerini kullandı.

"ZORBALIK ÖRNEKLERLE YAYILIR"

Eyüpoğlu, sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkinliğinin günlük hayatta bir çok alanda görüldüğünü de aktararak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle gençlerin tanık oldukları 'zorbalık' adı altında değerlendirilen davranışları kanıksaması ve bunu bir ilişki biçimi haline getirmesi de önemli bir risk oluşturmaktadır. Üstelik zorbalık, gençler arasında birbirlerini örnek alarak yayılabilir ve daha fazla kişinin zorbalık yapmasına yol açabilir. Hatta bu gençler grup olarak da başka bir gence zorbalık yapabilmektedir. Böyle durumlarda zorbalığa maruz kalan gencin baş edebilmesi oldukça güçleşir. İçe dönük, sakin, sosyal ilişkileri zayıf, özgüven sorunu yaşayan gençler daha fazla zorbalığa maruz kalmaktadır."

Gençlerin zorbalığa maruz kaldıkça da "daha çok içe çekilmeye, yalnızlığa, depresyona, kendine zarar vermeye ve hatta intihara eğilimli hale" gelebileceğine dikkati çeken Dr. Eyüpoğlu, "Siber zorbalık ailelerin tahmininden daha fazla yaşanmakta ve sıklığı giderek artmaktadır. Zorbalığa maruz kalan gençlerin çoğunluğu bu durumu aileleriyle paylaşmaktan çekiniyor. Gencin bu durumu ailesiyle paylaşabilmesi için ailenin genç ile iyi iletişim kurması, yargılamadan, kızmadan çocuğu dinlemesi ve sonrasında onu anladığını hissettirerek birlikte bir çözüm yolu araması gerekir. Aksi halde zorbalığa maruz kalan gencin ömür boyu taşımak zorunda kalacağı izler bırakıp, sağlıklı bir birey olmasının önüne geçebilir." değerlendirmesinde bulundu.