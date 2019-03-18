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ESO, yeni AB Projesi ile Eskişehir’in ihracatına destek olacak

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) yeni bir Avrupa Birliği (AB) projesi için Merkezi Finans ve İhale Birimi ile sözleşme imzaladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:59
ESO, yeni AB Projesi ile Eskişehir’in ihracatına destek olacak

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) yeni bir Avrupa Birliği (AB) projesi için Merkezi Finans ve İhale Birimi ile sözleşme imzaladı.


Proje sayesinde ESO Üyeleri’nin ihracatı artacak. ESO’nun hazırladığı ve AB tarafından finanse edilen “Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı” kapsamındaki “KOBİ’ler için Uluslararası İşağları ve Kümelenme” başlıklı proje başvurusu başarılı bulunarak hibe almaya hak kazandı.



Bütçe 157 bin Avro


ESO’nun üyelerinin ihracat kapasitelerinin artırılması adına hayata geçirdiği özel projelere devam ettiğini söyleyen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Şuana kadar 20’den fazla ulusal ve uluslararası hibe projesini başarıyla yürüten ESO yeni projesinde İspanya’dan Barcelona Ticaret Odası, Fransa’dan Rhone-Alpes (Lyon) Ticaret Odası ve yerel ortak olarak Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği geliştirdi. Koordinatörlüğü ESO tarafından yapılacak olan projenin bütçesi 157 bin Avro olacak” dedi.



İspanya ve Fransa’da iş ağları


Program kapsamında ESO tarafından uygulanacak “KOBİ’ler için Uluslararası İşağları ve Kümelenme” başlıklı projenin özelikle havacılık ve raylı sistemler sektörlerine önemli katkı sunacağını dile getiren Kesikbaş, “Bu firmalarımızın ihracat kabiliyetlerinin artırılması, İspanya ve Fransa’da yeni iş ağlarının kurulması, Odalar ve Kümeler arası ilişkilerin ve sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi gibi özel amaçlar yer almakta” dedi.


Projenin 15 ay süreceğinin bilgisini de veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Firmalarımızda ihtiyaç analizleri, çalıştaylar, ihracat eğitimleri, danışmanlık programları, ticaret ve alım heyeti organizasyonları gerçekleştirilecek. Ayrıca hem ESO üyesi firmaların yurtdışı pazarlara erişimi sağlanacak hem de Eskişehir havacılık ve demiryolu sektörlerinin tanıtımları uluslararası platformlarda yapılacak. Ayrıca ESO bünyesinde bir Küme Koordinasyon Ofisi kurulacak. Proje ile Eskişehir sanayisi için önemli iş ağlarının oluşturulması hedeflenmekte” dedi.


Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programından bahseden Kesikbaş, “Türk Odalarının AB’deki emsalleri ile karşılıklı bilgi ve anlayışlarının güçlendirilmesi, Avrupalı ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunun geliştirilmesi, Türkiye’nin AB’ye katılımının, Türkiye’de ve AB’deki fırsatlar ve zorluklar ile alakalı farkındalık yaratmaya yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmekte” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:59
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