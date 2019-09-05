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ESO ve AÜ yepyeni bir dönemi birlikte başlatacak

Üniversite sanayi işbirliğini daha ileri boyuta taşımak, daha somut projeleri hayata geçirmek için Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) geniş katılımla bir araya geldi.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:13
ESO ve AÜ yepyeni bir dönemi birlikte başlatacak

Üniversite sanayi işbirliğini daha ileri boyuta taşımak, daha somut projeleri hayata geçirmek için Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) geniş katılımla bir araya geldi.


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile üniversitenin fakülte, meslek yüksekokulu ve merkezlerde görevli dekan ve müdürleri ESO Yönetim Kurulu ve sanayicilerle buluştu. ESO Meclis Salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Anadolu Üniversitesi’nin Eskişehir’e katkılarını çok değerli. Bundan sonra ilişkilerimizi daha da sıklaştıracak Eskişehir’e değer katan çalışmalarda bulunacağız” dedi.


Toplantıda, “Dersimize iyi çalıştık. Üniversitemizle ortak çalışma yapabileceğimiz konuları ve içerikleri belirledik. Yeni ve 21.yüzyıl anlayışı ile ortak projelere adım atılacak diyen Kesikbaş, “Eskişehir sanayimiz üniversitemizin birikimleri ile daha da hızlanacak. Bu noktada çalışabileceğimiz en az 10 alan belirledik. Örneğin URAYSİM Projesi ve raylı sistemler alanında çalışmalar yapacağız. Hukuk ve İktisadi İdari Bilimler fakültemizle ihracattan finansal okuryazarlığa çalışmalar gerçekleştirilecek. Mesleki eğitim konusunda fakültelerimizle projeler kurgulayacağız. Sanayicilerimiz sanatsal ve çeşitli alanlarda kulüp faaliyetleri içerisinde de olacak” dedi.


Bilgiler güncellenecek


Toplantıda kurumlar arası irtibatı geliştirmek ve geçekçi işbirlikleri sağlamak için ESO ile bir araya geldiklerini ifade eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı “Üniversite olarak çok kıymetli bir cevhere sahibiz ve bu büyük bilgi birikimini sizlerle de paylaşmak istedik. İşlerinize göre ihtiyaç duyduğunuz teknolojiyi daha ileriye taşıyabilir miyiz, kapasitenizi nasıl daha fazla artırabiliriz gibi konular üzerine tartışma ve alt çalışma grupları oluşturabiliriz. Üniversitemiz sanayicinin taleplerini güncelleyecek” diye konuştu.


Yapılan değerlendirme konuşmalarından sonra üniversite-sanayi arasında yapılabilecekler listesi oluşturularak ortak çalışma grupları kurulmasına ve pratik yaklaşımlarla yıllardır yapılmayanları hayata geçirilmesine karar verildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:13
  1. bilim
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