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ESO üyelerinin tanıtımına 157 bin Avroluk destek

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerinin ihracat kapasitelerinin artırılmasına ve Eskişehir sanayisinin tanıtımına yönelik 157 bin Avro bütçeye sahip projeyi hayata geçirecek.

04 Nisan 2019 Perşembe 13:54
ESO üyelerinin tanıtımına 157 bin Avroluk destek

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerinin ihracat kapasitelerinin artırılmasına ve Eskişehir sanayisinin tanıtımına yönelik 157 bin Avro bütçeye sahip projeyi hayata geçirecek.


ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu’nun İstanbul’da yapılan toplantıya katılımıyla “Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Programı Oda Eşleştirme Projeleri Tanıtım Toplantısı” gerçekleştirildi. “KOBİ’ler için Uluslararası İşağları ve Kümelenme” projesi ile Avrupa Birliği’nden hibe almaya hak kazanan Eskişehir Sanayi Odası (ESO), İstanbul’da yapılan tanıtımda Eskişehir’i temsil etti. ESO,üyelerinin ihracat kapasitelerinin artırılmasına ve Eskişehir sanayisinin tanıtımına yönelik 157 bin Avro bütçeye sahip projeyi hayata geçirecek.


ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, “TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Vinals ve Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın katılımıyla yapılan toplantıda üyelerimize yönelik projemizin tanıtımı da yapıldı. Türkiye’den 28 Oda ve Borsa’nın 19 projesine sağlanan 2,5 milyon Avrodan biz de şehrimiz sanayisi için önemli bir kaynağın gelmesini sağladık” dedi.


Uluslararası platform


ESO’nun Eskişehir’e kazandırdığı proje ile havacılık ve demiryolu sektörlerinin tanıtımlarının uluslararası platformlarda yapılacağını bildiren Özeçoğlu, “Odamız yeni projesinde İspanya’dan Barcelona Ticaret Odası, Fransa’dan Rhone-Alpes (Lyon) Ticaret Odası ve yerel ortak olarak Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği yapacak” diye konuştu.


Projenin oluşmasında ve kazanılmasında emeği geçen ESO personeline de teşekkür eden Özeçoğlu, “Özellikle Genel Sekreter Yardımcımız İsmail Öztürk’ün emekleri ve çabaları için teşekkür ederiz” dedi.


Gerçekleştirilen tanırım toplantısından sonra Eskişehir Sanayi Odası’nın hazırladığı “KOBİ’ler için Uluslararası İşağları ve Kümelenme” projesini Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk tarafından katılımcılara açıklandı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 13:54
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