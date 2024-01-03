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Kobi ESO Başkanı Kesikbaş: İhracatın yüzde 15'ten fazlası yüksek teknoloji ürünü
Kobi

ESO Başkanı Kesikbaş: İhracatın yüzde 15'ten fazlası yüksek teknoloji ürünü

Yeniakit Publisher
2024-01-03 20:31:00 -
ESO Başkanı Kesikbaş: İhracatın yüzde 15'ten fazlası yüksek teknoloji ürünü

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, kentte 2023 yılında yapılan ihracatın bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,7 artarak 1 milyar 450 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, kentten 2023 yılında yapılan ihracatın bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,7 artarak 1 milyar 450 milyon dolara ulaştığını, dış satımın yüzde 15'inden fazlasını yüksek teknoloji ürünlerinin oluşturduğunu belirtti.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in 2023 yılı ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 11,7 artarak 1 milyar 450 milyon dolara çıktığını ifade etti.

Bu rakama vergi kaydı Eskişehir'de olmayan firmalar da dahil edildiğinde kent ihracatının 4,5 milyar doları aştığını belirten Kesikbaş, "Eskişehir'den yapılan ihracatın yüzde 15'ten fazlası yüksek teknoloji ürünü. Özellikle havacılık, savunma, makine imalat ve kimyevi maddelerde yüksek hacimlerde ihracat  gerçekleştiriyoruz." bilgisini verdi.

İlin ihracatta en önemli pazarının 417 milyon dolarla ABD olduğunu, bu ülkeyi Fransa ve Almanya'nın izlediğini, Avrupa Birliği ve OECD ülkelerine yüksek standartlarda ürün satabilme kabiliyetine sahip olduklarını belirten Kesikbaş, şunları kaydetti:

"170'ten fazla ülkeye Eskişehir ürünlerini ihraç ediyoruz. Bu özelliğimizi öne çıkararak ve stratejik sektörlere daha çok yatırım yaparak çok farklı bir noktaya ulaşabiliriz. İşletmelere yönelik sağlanacak teşvikler, AR-GE faaliyetlerine destek olacak fonlar ve eğitim programları gibi önlemler rekabetçiliğimizi artırmak için önem taşımaktadır. Bu destekler, işletmelerin yenilikçi fikirleri hayata geçirmelerine, yeni pazarlara açılmalarına ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliklerini artırmalarına olanak sağlayarak ekonomik büyümeyi tetikleyecektir. Son dönemde özellikle yalın üretim, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gibi alanlarda uygulamaya konulan bu desteklerin sürekli ve sürdürülebilir olması, ülke ekonomisinin dinamizmini korumak adına kritik bir faktör olacaktır."
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