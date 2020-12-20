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Gündem Esnek çalışma kimler için geçerlidir?
Gündem

Esnek çalışma kimler için geçerlidir?

Koronavirüsün salgınının hayatımıza girmesinin ardından birçok alanda sosyal hayatımız büyük ölçüde değişti. Bu süreçte en çok etkilenenlerden biri de iş hayatı oldu. Çalışanlarını dönüşümlü olarak iş yerinde çalıştırmaya başlayan işletmeler, uzaktan çalışma hayatına geçiş yaptı. Peki, Esnek çalışma kimler için geçerlidir? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-20 12:10:00 -
Esnek çalışma kimler için geçerlidir?

Vakaların hızlı artışı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu personelleri için yeni düzenlemeler getirildi. Alınan kararlar doğrultusunda kamuda çalışan kişilere esnek çalışma saat hizmeti sunulacak. Bu şekilde çalışacak kamu personelleri dönüşümlü olarak uzaktan çalışmaya başlayacak.

Kamuda esnek çalışma genelgesi ne demek?

31225 sayılı yeni genelge Resmi Gazete’de duyuruldu. Bu genelge ile birlikte kamu personelleri esnek çalışma saatlerine geçecek. Koronavirüs salgın sürecini kontrollü bir şekilde atlatmayı amaçlayan devlet, aldığı kararlar doğrultusunda kamuda hizmet veren çalışanların dönüşümlü olarak çalışmasını hedefliyor.

Yayımlanan genelgeye göre kamu çalışanlarının bazıları evden çalışma ile bazıları ise iş yerlerine giderek çalışacak. Bu şekilde teması en aza indirmek isteyen yetkililer, salgın sürecinde kontrollü şekilde davranmayı hedefliyorlar.

Dönüşümlü çalışacak kamu çalışanları; yayımlanan genelgeye göre vali, belediye başkanları, bakan ve kamu kuruluşlarındaki yetkili kişiler tarafından belli olacak. Dönüşümlü olarak çalışacak kişilerin izinleri hakkında karar ise yetkili kişiler tarafından sağlanacak.

Yetkililer tarafından belirlenen uzaktan çalışacak kişiler izinli olacaklar. Ancak bu kişilerin şehir dışına çıkma hakları bulunmayacak. Bu kişiler yetkililer tarafından istenilmesi durumunda kurumlara gitme zorunluluğu olacak. Söz konusu kuralları ihlal eden kişilere idari cezalar kesilecek.

 

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