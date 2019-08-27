Yeni eğitim döneminin yaklaşmasıyla birlikte özellikle öğrencilerin anahtar talepleri çilingirlerin işlerini arttırırken, yılların esnafı Selim Altak, "Talebeler anahtarlarını memleketlerinde unutup geliyorlar. Böyle devam etmelerini, unutkan olmalarını diliyoruz" diyerek espri yaptı.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin yeni eğitim ve öğretim sezonuna günler kala yeni öğrencilerin uğrak noktalarından olan anahtarcı esnafın işleri de canlanmaya başladı. Eskişehir’de Cengiz Topel Caddesi’nde çilingirlik yapan Selim Altok, işlerin Ekim ayına kadar hareketliliğini koruyacağını belirtti. Altok, "Bir hafta sonra okullar açılacak, işlerimiz yavaş yavaş artıyor. Çocukların okuldaki dolaplarına kilit vereceğiz. Eve geldiğinde kendi girsin diye anneler babalar liseye giden çocuklarına anahtar yaptırıyorlar. Dolap, çekmece kilidi okullarda hocalarca da çok kullanıldığından o işlerimiz de çoğalacak. Üniversiteler açılacağı için Ekim’e kadar talebe gelecek. Aynı evde kalan arkadaşların anahtarlarını çoğaltıyoruz. Anahtar çoğaltım işimiz biraz hızlanacak" diye konuştu.

Selim Altok, anahtar kopyalama fiyatları hakkında da bilgi vererek, "Anahtar çoğaltımda fiyatlar yale 3 lira, bilyalı 6 lira, fiam 7 buçuk lira, oda kapı 5 lira, kasa anahtarları 60 ila 80 lira arasında değişiyor" dedi.

Esnaftan öğrencilere esprili mesaj: "Unutkan olmalarını diliyoruz"

Altok, "Gelen talebeler buradan ev tutuyorlar. Giderlerken anahtarlarını memlekete götürüyorlar ve anahtarlarını unutup geliyorlar. Onların da kilitlerini değiştiriyoruz. Böyle devam etmelerini, unutkan olmalarını diliyoruz" diyerek öğrencilerin unutkanlıkları hakkında espri yapmayı da unutmadı.