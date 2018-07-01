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Esnafın prim borcuna kolaylık talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, prim borcu nedeniyle emekli olamayan esnaf ve sanatkar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile kamu bankaları arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalanmasını istediklerini belirtti.

01 Temmuz 2018 Pazar 10:53
Esnafın prim borcuna kolaylık talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, prim borcu bulunduğu için emekli olamayan esnafa kolaylık sağlanması gerektiğini ifade etti.

Bu durumdaki esnaf ve sanatkarlar için SGK ve kamu bankaları arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalanmasını isteyen Palandöken, şunları kaydetti:

"Daha fazla kişinin emekli olabilmesi için bağlanacak emekli maaşı karşılığında prim borcunu taksitlendirmek isteyen esnafımıza yeni bir hak tanınmalı. Yeni anlaşma ile esnafa kredi imkanı verilirken sicil engeli de olmamalı. Krediler ödenirken esnafın emekli aylığından kesinti yapılacağı için bankanın herhangi bir riski olmayacaktır."

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 10:53
  1. Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu
  2. prim borcu

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