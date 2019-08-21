Esnafın isteği yerine getirildi

Şair Şevket ve Bahçelievler mahallerinde başlatılan kaldırım onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, esnafın talebinin yerine getirildiğini belirtti.

Haliliye merkez mahallerinden olan Şair Şevket ve Bahçelievler mahallerinde esnaflardan gelen talep üzerine fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipleri başlatılan kaldırım onarım çalışmalarını yerinde denetleyen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Mehmet Erol ve müdürler ile birlikte mahalleye gelen Canpolat esnafların taleplerini dinledi.

Kaldırımın iki farklı malzemeden yapılmasından dolayı kış aylarında yağmur sonrası depo ve iş yerlerine su sızdığını bilgisini aldığını belirten Canpolat, “İki mahallemizde esnafımızla hem seçim öncesi hem de seçim sonrası yaptığımız görüşmelerde yağan yağmur sonrası kaldırımların binadan taraf olan tuğla kısmından bodrum ve iş yerlerine su sızdığını ifade etmişlerdi. Fen İşlerine bağlı arkadaşlar gerekli teknik incelemeleri yaptılar ve sorunu tespit ettiler. Bundan dolayı arkadaşlarımız çalışmalara başladılar. Yarısı mermer yarısı tuğla olan kaldırımlarda mermer kısma karışmadan tuğla olan kısmı parklarda kullanmak üzere sökerek park işleri bölümüne götürüyoruz. Tuğla sökülen kısımları ise tıpkı diğer tarafta olduğu gibi mermer olacak şekilde tamamlayacağız. Esnafımız mağdur olmaması için seri bir şekilde çalışıyoruz. Ekiplerimiz iki vardiya şeklinde çalışıyorlar. En kısa sürede arkadaşlar çalışmalarını tamamlayıp esnafımızın mağduriyetini giderecekler. Yağan yağmur sonrası iş yerlerine sızmasının önüne geçmiş olacağız. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı esnafımız ve vatandaşımızdan özür diliyoruz” dedi.

Canpolat’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Şair Şevket Mahalle Muhtarı Ahmet Altun, “Esnafımızın kaldırımdan dolayı baya bir sıkıntısı vardı. Yağmur sonrası kaldırımdan dolayı iş yerlerin deposu baya su alıyordu. Şuan bu sorunlar giderildi ekiplere mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Canpolat ve beraberindekiler incelemelerin ardından mahalleden ayrıldı.