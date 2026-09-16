Esnafın beslediği kedi bacakları kesilmiş halde ölü bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kütahya'nın Çiniciler Çarşısı'nda esnaf tarafından beslenen kedi, bacakları kesilmiş ve telef olmuş halde bulundu. Polis, vahşetle ilgili inceleme başlattı.
Görenleri dehşete düşüren olay, Çiniciler Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşı esnafının beslediği kedi, sabah işyerinin önünde hareketsiz halde bulundu. Kedinin bacaklarının tamamen kesildiğini gören esnaf, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı. Ekipler, olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Açıklamalarda bulunan hayvansever Sevgi Keler Tola, yaşanan olayın kentte tespit ettikleri benzer nitelikteki üçüncü vaka olduğunu söyledi.