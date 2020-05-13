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Aktüel

Esnafa maske ve dezenfektan dağıtıldı

Adana’da Kızılay tarafından esnafa maske ve el dezenfektanı dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 09:11:56 -
Esnafa maske ve dezenfektan dağıtıldı

Adana’da Kızılay tarafından esnafa maske ve el dezenfektanı dağıtıldı.


Yeni tip korona virüsün ortaya çıkmasından sonra el hijyeni ve maskenin öneminin artmasından sonra vatandaşların maske ile dezenfektan ihtiyacı ortaya çıktı. Kızılay Adana Şube Başkanı ve Türk Kızılay Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Adanalı esnafın maske ve el dezenfektan ihtiyacının giderilmesi için kolları sıvadı.


Kızılay görevlileri içinde 5 maske, el dezenfektanı ile bazı hediyelerin bulunduğu çantayı esnafa dağıttı. Esnaf, Kızılay’ın zor zamanlarda kendilerini düşünmesinin sevindirici olduğunu söyledi.


Ayrıca toplu taşıma sürücülerine de maske ve el dezenfektanı dağıtıldı.

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