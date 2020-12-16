Esnafa kira yardım desteği kaç ay verilecek?
Koronavirüsün salgının ardından zor zamanlar geçiren esnaf için, Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeli haberi verdi. Salgının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik yapılan çalışmalardan biri olan esnaflara yönelik kira yardımı desteği oldu. Peki, Esnafa kira yardım desteği kaç ay verilecek? İşte detaylar…
Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik yapılan çalışmalardan biri olan esnaflara yönelik kira yardımı üç ay daha uzatılma kararı alındı.
Üç ay süreyle 1 milyon 239 bin 438 bin kişiye 100 bin lira ödeme yapılacağı duyuruldu. Büyük şehirlerde 750 TL, diğer küçük illerde ise 500 TL yardım desteği sağlanacak. Aynı zamanda KDV indirimleri de 1 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek. Stopaj ücreti %20’den %10’a, kiralama hizmetindeki KDV ise %18’den %8’e düşürüldü.
Esnafa ödenmesi beklenen 1000 TL kira yardımı ise hibe olarak esnafa verilecek. Söz konusu hibeden faydalanan kişiler; pazarcı, lokantacı, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi yer sahipleridir. Esnafa kira yardımının hangi tarihte ödeneceği hakkında henüz net bir bilgi yok.