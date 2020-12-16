  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Esnafa kira yardım desteği kaç ay verilecek?
Gündem

Esnafa kira yardım desteği kaç ay verilecek?

Koronavirüsün salgının ardından zor zamanlar geçiren esnaf için, Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeli haberi verdi. Salgının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik yapılan çalışmalardan biri olan esnaflara yönelik kira yardımı desteği oldu. Peki, Esnafa kira yardım desteği kaç ay verilecek? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-16 22:44:00 -
Esnafa kira yardım desteği kaç ay verilecek?

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik yapılan çalışmalardan biri olan esnaflara yönelik kira yardımı üç ay daha uzatılma kararı alındı.

Üç ay süreyle 1 milyon 239 bin 438 bin kişiye 100 bin lira ödeme yapılacağı duyuruldu. Büyük şehirlerde 750 TL, diğer küçük illerde ise 500 TL yardım desteği sağlanacak. Aynı zamanda KDV indirimleri de 1 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek. Stopaj ücreti %20’den %10’a, kiralama hizmetindeki KDV ise %18’den %8’e düşürüldü.

Esnafa ödenmesi beklenen 1000 TL kira yardımı ise hibe olarak esnafa verilecek. Söz konusu hibeden faydalanan kişiler; pazarcı, lokantacı, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi yer sahipleridir. Esnafa kira yardımının hangi tarihte ödeneceği hakkında henüz net bir bilgi yok.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi
Ekonomi

Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi

Finansal stratejist Tunç Şatıroğlu, dolarla ilgili bomba bir tahminde bulundu. Şatıroğlu, doların Mart ayında 7.26'ya kadar düşeceğini söyle..
Merkel'den flaş Türkiye itirafı
Dünya

Merkel'den flaş Türkiye itirafı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki sorunların çözümü konusunda yapılan toplantıdan netice alamadıklarını sö..
Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler
Gündem

Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler

Terör tutuklusu HDP’li Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, AİHM Büyük Dairesi'nin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açık..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay