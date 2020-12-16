Esnafa kira yardım desteği kaç ay verilecek?

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik yapılan çalışmalardan biri olan esnaflara yönelik kira yardımı üç ay daha uzatılma kararı alındı.

Üç ay süreyle 1 milyon 239 bin 438 bin kişiye 100 bin lira ödeme yapılacağı duyuruldu. Büyük şehirlerde 750 TL, diğer küçük illerde ise 500 TL yardım desteği sağlanacak. Aynı zamanda KDV indirimleri de 1 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek. Stopaj ücreti %20’den %10’a, kiralama hizmetindeki KDV ise %18’den %8’e düşürüldü.

Esnafa ödenmesi beklenen 1000 TL kira yardımı ise hibe olarak esnafa verilecek. Söz konusu hibeden faydalanan kişiler; pazarcı, lokantacı, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi yer sahipleridir. Esnafa kira yardımının hangi tarihte ödeneceği hakkında henüz net bir bilgi yok.