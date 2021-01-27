Esnafa kira ve hibe desteği başvuru süresi uzatıldı mı?

Devlet tarafından koronavirüs salgını sürecinde gelir kaybı yaşayan esnaflara kira yardımı ve hibe desteği ödemeleri başvuru süreci Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber uzatıldı.

Bu kapsamda büyük şehirlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde ise 500 lira ödenek verileceği ifade edilmişti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yaptığı açıklamaya göre binlerce esnafa verilen kira desteğinin başvuru süresi bir kez daha uzatıldı. 23 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından kira desteği yardımına ilgi çok büyük oldu. Koronavirüsten dolayı zor zamanlar geçiren esnaflara verilen kira desteği başvuru süresi ikinci kez uzatıldı.

Kira desteği başvurusu nasıl yapılıyor?

Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak negatif yönlü etkilenen esnaflara yönelik kira yardımı ve hibe desteği (gelir kaybı) ödemeleri ile ilgili son dakika haberine göre; ödeneğin başvurularına ilişkin süre uzatılırken işlemler e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.