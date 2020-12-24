Esnafa kira desteğinin ne zaman yapılacağı belli oldu!

Ticaret Bakanı Pekcan açıklamasında, "Destekten yararlanacak ekonomik faaliyet alanlarını bugün sayfamızda yayınlayacağız, bu destekleri 3 ay süresince vereceğiz.

Esnaf desteği ne zaman verilecek?

Destek başvurularının en hızlı şekilde sonuçlandırılması için gerekli teknik alt yapı çalışmalarını tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. E-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının en geç Ocak ayının ilk haftası itibari ile başlamasını öngörüyoruz." dedi.

Esnafa kira yardımı ne kadar?

Kira yardımları büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira olacak ve 3 ay boyunca ödenecek. İşyeri kira bedeli kira desteğinin altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek. Hibe desteği ise Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır e-Devlet?

-T.C. kimlik numarasi ve şifrenizle giriş yapın,

-Arama kısmından "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin,

-"Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın

"Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir

Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi kontrol edin. İşlemi onaylayarak başvuruyu gerçekleştirin.