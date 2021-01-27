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Ekonomi Esnafa kira desteği ödemeleri bugün yattı mı?
Ekonomi

Esnafa kira desteği ödemeleri bugün yattı mı?

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara verilecek kira destek ödemeleri yapılıyor. Restoran, kafe gibi işletmelere destek ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Esnafa kira desteği ödemeleri bugün yattı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-27 17:25:00 -
Esnafa kira desteği ödemeleri bugün yattı mı?

Covid-19 salgını sebebiyle dükkanlarını kapatmak zorunda kalan milyonlarca esnaf, kira destek ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyordu. vatandaşın gündeminde. Esnafa kira destek ödemeleri başvuruları 11 Ocak'ta sona ermişti.

Esnafa kira desteği ödemeleri bugün yattı mı?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira desteklerinin bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak'ta ödemeye başladıklarını hatırlatarak, "Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ödemeler nasıl yapılıyor?

Gelen açıklamaya göre; gelir kaybı olarak da ifade edilen 1000 TL hibe desteği ödemeleri üç aylık süreyle gerçekleştirilecek. Öte yandan iş yerlerinin büyük şehirlerde bulunduğu yerlerde 750, diğer şehirlerde ise 500 TL'lik kira yardımı yapılacak ve bu ödemeler de yine 3 ay boyunca sürecek.

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