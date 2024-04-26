Esnafa erken emeklilik müjdesi!

Küçük esnaf 5 yıl erken şekilde emekli olma hayali kuruyor ve Bağ-Kur 7 bin 200 prim düzenlemesinin yasalaşacağı günü heyecanla bekliyor. Esnafa erken emeklilik ne zaman çıkacak? Yeni yasa kimleri kapsayacak?

Esnafa erken emeklilik ve 7200 prim sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklama yapmıştı.

Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesini içeren düzenleme gündemdeki yerini koruyor.

Peki erken emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte esnafa erken emeklilik son durum…

"Bu seçim öncesi verilen bir sözdür, mutlaka yerine getireceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız” ifadelerine yer verdi.

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Bağ-Kur emekliliğinde düzenleme ne zaman yasalaşacak?

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor.

Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

Yasalaşma sonrası 9 bin olan prim günü 7 bin 200'e düşecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, “Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bağ-Kur 7 bin 200 prim günü düzenlemesinden kimler yararlanacak?

Bağ-Kur 7200 prim müjdesinin detayları belli olmasa da kapsamı şu şekilde ifade ediliyor; Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.

Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.