‘Esnaf zor durumda, Ticari akaryakıt elzem ihtiyaç oldu’

Palandöken, “En önemli maliyet kalemi akaryakıt olan esnafımızın gelen zamlar karşısında ayakta durması zorlaşıyor. Zamların vatandaşa yansımaması için ticari akaryakıt artık elzem bir ihtiyaç oldu” dedi.



Akaryakıt zamlarının yolcu ve yük taşımacılığında doğrudan maliyeti arttırarak kazancın azalmasına sebep olduğunu vurgulayan Palandöken, “Esnafımız fiyatları vatandaşa yansıtmamak için kendinden tasarruf ediyor. Esnafın zorlanması doğrudan vatandaşın cebine yansıyor. Bu da enflasyon başta olmak üzere ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Ticari araçlar için ticari akaryakıt verilmesi şu noktada en önemli beklenti haline geldi” şeklinde konuştu.



Palandöken, zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin de önemli maliyet kalemlerinden olduğuna dikkat çekti. Bu ücretlerin salgının etkileri tamamen azalana kadar esnaftan alınmaması gerektiğini kaydetti.