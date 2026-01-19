Esnaf Ve Sanatkarlar Odasında seçim

  • İSTANBUL
Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan kullanılan 773 oyun 326’sını alan mevcut başkan Yaşar Polat yeniden seçildi.

Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimleri Tomarza Belediyesi Düğün Salonu’nda yapıldı. Seçimlere; Tomarza Belediye Başkan Vekili Çetin Karalar, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Polat, Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkanı Cengiz Köse, Tomarza Ak Parti İlçe Başkanı Turgut Koç başta olmak üzere çok sayıda Tomarza ilçe esnafı katıldı.

Divan heyetinin seçilmesi ile birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile genel kurul başladı. Faaliyet ve denetim kurulu raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi. Adaylar ve yönetim isimleri tek tek okunarak tanıtımı yapıldı. Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Bekir Demir söz olarak değişiminin neden olması gerektiğini açıklayan bir konuşmasının ardından seçimlere geçildi. Toplamda 773 kişi oyun kullanıldığı seçimde, mevcut başkan Yaşar Polat 326 oy, Özkan Coşkun 135 oy, Cengizhan Çınar 122 oy, Selçuk Utgan 81 oy, Bekir Demir 62 oy ve Ahmet Karadöl 45 oy alırken, 2 oyda geçersiz sayıldı.
773 oyun kullanıldığı seçimde mevcut başkan Yaşar Polat yeniden Tomarza Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçildi.

 

