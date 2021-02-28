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Ekonomi Esnaf ve sanatkârlar ‘Ahi Evran’ desteği bekliyor
Ekonomi

Esnaf ve sanatkârlar ‘Ahi Evran’ desteği bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hiç olmadığı kadar zor zamanlar yaşayan esnaf ve sanatkarların 2021 Ahi Evran Yılı’nda daha çok desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 15:15:00 -
Esnaf ve sanatkârlar ‘Ahi Evran’ desteği bekliyor

Palandöken, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin ve tüm güzel meziyetlerin birleştiği Ahilik geleneğinin babası Ahi Evran’ın doğumunun 850’nci yılı olan 2021’in Ahi Evran Yılı olarak kabul edildiğini ve UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını ifade etti.

“Kalbini, kapını, alnını açık tut”

Ekonominin ve toplumsal hayatın omurgası olan esnafa Ahilik yılında daha çok önem verilmesini isteyen Palandöken, “Salgın nedeniyle hiç olmadığı kadar zor zamanlar yaşayan esnaf ve sanatkarlarımızın, Ahi Evran Yılı’nda daha çok desteklenmesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu. Ahi Evran’ın “Kalbini, kapını, alnını açık tut” felsefesinin ışığında 13. yüzyıldan beri süregelen Ahilik geleneğinin yüzyıllar boyunca bozulmadan devam etmesini dileyen Palandöken, şunları kaydetti: “Birlik ve beraberliğin sembolü, sokağın ışığı, ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarlarımız her yıl olduğu gibi zor zamanlardan geçtiği bu yılda da aza kanaat edip çoğa şükrediyor. Ahiliğin aynası olan esnafımız, kendi yemediğini başkasına yedirmemek için komşusu açken tok yatmamak, yol bilmeyene kılavuz olmak, darda olana veresiyeyle el uzatmak için var gücüyle çalışmayı bekliyor. Ahilik Yılı’nda esnafımıza kayıpların karşılanacağı, hayırlı, bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum.”

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