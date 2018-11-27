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Esnaf ve KOBİ'ler POS cihazını cebinde taşıyacak

Kuveyt Türk KOBİ'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz:- "POS cihazıyla gerçekleştirilen işlemleri cep telefonuyla yapma imkanı sunan Cebim POS, işletme maliyetlerini de büyük ölçüde düşürüyor"

27 Kasım 2018 Salı 13:18
Esnaf ve KOBİ'ler POS cihazını cebinde taşıyacak

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, bankacılık sektörünün ilk akıllı telefon POS uygulaması olan Cebim POS'u hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk’ün son ürünü, bankacılık sektöründe bir ilk olan mobil POS uygulaması Cebim POS oldu.

Cebim POS, akıllı telefonların kredi kartı ve ATM kartlarından ödeme kabul etmesini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk KOBİ'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, projeyle özellikle esnaf ve KOBİ’lere büyük kolaylık sağladıklarını vurguladı.

Cebim POS'un aidat ve masraf olmadan kullanılan bir ürün olduğunu belirten Delipoyraz, şunları kaydetti:

"Cebim POS, cep telefonlarını kullanabildiğiniz her yerde ödeme işlemi yapmaya imkan tanıyor. Cebim POS, akıllı telefonlar üzerinden hizmet verebilmesi sayesinde özellikle sahada yoğun satış yapan firmalara güvenli altyapısı ve pratikliğiyle büyük avantaj sağlıyor. POS cihazıyla gerçekleştirilen işlemleri cep telefonuyla yapma imkanı sunan Cebim POS, işletme maliyetlerini de büyük ölçüde düşürüyor. Öte yandan, debit ve kredi kartıyla ödeme yapma alışkanlığının hızla arttığı günümüzde bireysel kullanıcılar için de büyük avantaj sağlıyoruz. Örneğin, eve bir tesisatçı çağırdınız ya da taksidesiniz ve yanınızda nakit olmadığını fark ettiniz. Cebim POS kullanan iş yerinden ödemenizi kredi kartı veya debit kartınızdan kolaylıkla yapmanız mümkün."


- "Şirketlerin dijital kanallarımızdaki tecrübelerine daha yakından kulak verdik"


Abdurrahman Delipoyraz, Kuveyt Türk’ün, çalışmalarını dijital dönüşüm odağında sürdürdüğünü aktararak, dijitalleşmeye her zaman müşterilerinin hayatını kolaylaştırma eksenli baktıklarını belirtti.

Delipoyraz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir yandan tüm kanallardan kolay, güvenli, hızlı ve sorunsuz müşteri deneyimi sunmayı hedeflerken, diğer yandan ürün yelpazemizin çeşitlendirilmesi konusundaki yatırımlarımızı dijital ortama uygun olacak şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz. Mobilde, kişiselleştirilmiş bankacılık deneyimleri üzerine odaklanıyoruz. Bu yıl içerisinde büyük ve küçük ölçekli ticari segment müşterilerimize gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, şirketlerin dijital kanallarımızdaki tecrübelerine daha yakından kulak verdik. Gözlemlerimiz ve topladığımız geri bildirimler, özellikle önümüzdeki dönemde internet şubemizin yapılandırılmasında büyük fayda sağlayacak. Önümüzdeki dönemde de ürün ve hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştirmeye devam edeceğiz."

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:18
  1. Cebim POS
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