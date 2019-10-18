Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? Esnaf işsizlik şartları

Esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? Özel sektörde çalışan işçiler işlerinden ayrılmaları halinde 10 aylık işsizlik maaşına hak kazanıyor. Bu sistem şimdide esnaf için de devreye giriyor. 2019 yılı itibariyle prim ödemeleri başlayacak. Koşulları sağlayan esnaf 10 aya varan işsizlik ödeneği alabilecek. Esnaf ahilik ödeneğinden kimler faydalanabilir? Esnaf işsizlik maaşını kimler alır? Esnaf işsizlik şartları neler?

Bilindiği üzere işsizlik maaşı işsiz kalan sigortalılara 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında belli başlı şartları taşımaları halinde verilen bir ödenektir. İşsizlik maaşı Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılır. Esnaflar 4447 sayılı Kanun kapsamında işsizlik ödeneği alamazlar. Fakat bağımsız çalışan esnaflar için 6824 sayılı Kanun ile Esnaf Ahilik Sandığı kurulmuştur. Esnaf Ahilik Sandığı 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kurulmuştur ancak yürürlük tarihi 01.01.2020’ye ertelenmiştir. Bilindiği üzere İşsizlik Sigortası Fonunun işçilere iş bulma işsizlik ödeneği verme gibi işlevleri vardır. Esnaf Ahilik Fonunun da esnaflara iş bulma, ödenek verme gibi işlevleri olacaktır. Sabah yazarı Faruk Erdem esnaf işsizlik maaşına ilişkin soruyu cevaplandırdı.

Soru: Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? Şartları nelerdir?

2008 Nisan'da 11 yıllık esnaflığımı sonlandırdım. Esnaf işsizlik maaşından yararlanabilir miyim? Mevlut Güle

Cevap: Esnaf işsizlik maaşı ile ilgili ahilik sandığı sistemi getirilecekti. Ancak bu sistem henüz başlamadı. Eğer ertelenmez ise ocak 2020'de başlayacak. Ancak o tarihten sonra işsizlik maaşı uygulaması da gündeme gelecek.

Esnaf ahilik ödeneğinden kimler faydalanabilir?

İsteğe bağlı Bağ-Kur sigortalıları, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere; Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılıyor.

İsteğe bağlı BAĞ-KUR sigortalıları,

At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler,

Köy ve mahalle muhtarları,

Tanımsal faaliyette bulunanlar (BAĞ-KUR’lular)

5510 sayılı kanun 4/b sigortalılığı kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, (Şirket ortakları, kendi adına bağımsız çalışanlar) kanunen belirlenmiş şartları taşımak kaydıyla bu ödenekten faydalanabilecektir.

Kısacası Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunludur. Fakat tüm BAĞ-KUR’lular için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Esnaf ahilik sandığından faydalanma şartları neler?

Tıpkı işsizlik ödeneği gibi Esnaf Ahilik Sandığı da sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olan esnaflara verilecektir. Bunun haricinde son üç yıl içinde; 600 gün faaliyet gösteren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün faaliyet gösteren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün ve 1080 gün faaliyet gösteren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün süre ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecektir.