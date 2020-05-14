  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Esnaf ipe dolanan ebabil için seferber oldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir esnaf ayağı ipe dolanan ebabil kuşu için seferber oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:55:05 -
Esnaf ipe dolanan ebabil için seferber oldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir esnaf ayağı ipe dolanan ebabil kuşu için seferber oldu.


Bolvadin ilçesinde bir cadde üzerindeki iş yerinin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki çatısında ipe dolanan kuşu gören vatandaşlar, iş yeri sahibini uyardı. Bunun üzerine bir esnaf sopa yardımı ile ipe dolanan kuşu kurtardı. Kurtarılan kuşu ilk başta kırlangıç sanan vatandaşlar, daha sonra bu kuşun ebabil olduğunu fark etti.


Esnaflar, herhangi bir yarasının olup olmadığını veteriner hekim tarafından kontrol ettirdikten sonra ebabil kuşunu doğaya bıraktı. Ebabilin gökyüzünde kayboluşunu meraklı bakışlarla izleyen vatandaşlar, duyarlılığından dolayı kuşu kurtaran esnafa teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı