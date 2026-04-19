Esnaf arasında silahlı çatışma! Yaralılar var
Diyarbakır'da esnaflar birbirine girdi. Silahların konuştuğu, taşlı sopalı kavgada 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Olay Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerinde meydana geldi.
Bölgedeki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bir anda büyüyerek silahlı, bıçaklı, sopalı taşlı kavgaya dönüştü.
Olayda 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.