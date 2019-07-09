Esmer şeker hafızayı zayıflatıyor! | İşte esmer şekerin zararları

Esmer şeker, diyet ürünlerinin yanında kullanılan ve genelde kişilerin psikolojik olarak rahatlamasını sağlayan bir şeker türüdür. Aslında esmer şekerin hiçbir yararı yoktur ve zararlıdır. Çünkü esmer şeker üretilirken; beyaz şeker üzerine, melas denen -şeker kamışından çıkan bir öz- ilave edilir. Dolayısıyla esmer şekerin de beyaz şekerden hiçbir farkı kalmıyor.

İki şeker arasında "beyaz şeker mi, esmer şeker mi" şeklinde yapılan kıyaslamaların hiçbir faydası yoktur.

Esmer şekerin zararları nelerdir?