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Esmer şeker hafızayı zayıflatıyor! | İşte esmer şekerin zararları

Üretildiğinden bu yana oldukça sık ve diyet ürünü olarak tüketilen esmer şekerin gerçek yüzünü biliyor musunuz?

09 Temmuz 2019 Salı 16:20
Esmer şeker hafızayı zayıflatıyor! | İşte esmer şekerin zararları

Esmer şeker, diyet ürünlerinin yanında kullanılan ve genelde kişilerin psikolojik olarak rahatlamasını sağlayan bir şeker türüdür. Aslında esmer şekerin hiçbir yararı yoktur ve zararlıdır. Çünkü esmer şeker üretilirken; beyaz şeker üzerine, melas denen -şeker kamışından çıkan bir öz- ilave edilir. Dolayısıyla esmer şekerin de beyaz şekerden hiçbir farkı kalmıyor. 

İki şeker arasında "beyaz şeker mi, esmer şeker mi" şeklinde yapılan kıyaslamaların hiçbir faydası yoktur. 

Esmer şekerin zararları nelerdir?

esmer şekerin zararları

  • Hafızayı zayıflatır.
  • Alzheimer riskini artırır.
  • Obezitenin yolunu açar.
  • Hücrelerimize su ulaşmasına engel olur.
  • Bağışıklık sistemini zayıflatır.
  • Vitamin ve minerallerin ölmesine sebep olur.
  • Kan basıncını tetikler. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini artırır.
  • Böbreklerin çalışmasını zorlaştırır.
  • Karaciğerde yağlanma yapar ve çalışmasını engeller.
  • Ağızda kuruluk meydana getirir.
  • Dişlerin çürümesine sebep olur. 
  • Ağız mukozasını bozar ve bakteri çoğalmasına neden olur.
  • Magnezyum ve bakır emilimini azaltır. Dolayısıyla saç dökülmesi meydana gelir.
  • Hazımsızlık, gastrit ve mide yanması hastalıklarına zemin hazırlar.
  • Cildin kırışmasına sebep olur.
  • Kanser riskini artırır.
  • Ani duygu değişimlerini tetikler.
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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:20
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