Esmer şeker hafızayı zayıflatıyor! | İşte esmer şekerin zararları
Üretildiğinden bu yana oldukça sık ve diyet ürünü olarak tüketilen esmer şekerin gerçek yüzünü biliyor musunuz?09 Temmuz 2019 Salı 16:20
Esmer şeker, diyet ürünlerinin yanında kullanılan ve genelde kişilerin psikolojik olarak rahatlamasını sağlayan bir şeker türüdür. Aslında esmer şekerin hiçbir yararı yoktur ve zararlıdır. Çünkü esmer şeker üretilirken; beyaz şeker üzerine, melas denen -şeker kamışından çıkan bir öz- ilave edilir. Dolayısıyla esmer şekerin de beyaz şekerden hiçbir farkı kalmıyor.
İki şeker arasında "beyaz şeker mi, esmer şeker mi" şeklinde yapılan kıyaslamaların hiçbir faydası yoktur.
Esmer şekerin zararları nelerdir?
- Hafızayı zayıflatır.
- Alzheimer riskini artırır.
- Obezitenin yolunu açar.
- Hücrelerimize su ulaşmasına engel olur.
- Bağışıklık sistemini zayıflatır.
- Vitamin ve minerallerin ölmesine sebep olur.
- Kan basıncını tetikler. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini artırır.
- Böbreklerin çalışmasını zorlaştırır.
- Karaciğerde yağlanma yapar ve çalışmasını engeller.
- Ağızda kuruluk meydana getirir.
- Dişlerin çürümesine sebep olur.
- Ağız mukozasını bozar ve bakteri çoğalmasına neden olur.
- Magnezyum ve bakır emilimini azaltır. Dolayısıyla saç dökülmesi meydana gelir.
- Hazımsızlık, gastrit ve mide yanması hastalıklarına zemin hazırlar.
- Cildin kırışmasına sebep olur.
- Kanser riskini artırır.
- Ani duygu değişimlerini tetikler.
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