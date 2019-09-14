Şeker çok uzun zamandır hayatımızda ve tüketilmesinin zararlı olduğunu bildiğimiz halde toplumca tüketiyoruz. Bir de şimdilerde popülerleşen esmer şeker furyası ile, daha az zararlı olduğunu düşünen bir topluluk oluştu. Peki ama esmer şeker gerçekten zararsız mı? Esmer şeker diyette kullanılır mı? Esmer şeker nasıl üretilir? İşte detaylar...

Esmer ekmek daha sağlıklı düşüncesiyle, esmer şekerin de aynı şekilde sağlıklı olacağı düşüncesi hakim. Bu düşünceden yola çıkarak esmer şekerde, normal şekere oranla daha masum diyen bir kesim türedi. Hal böyle olunca esmer şeker içeren her türlü yiyecek-içecek yapılmaya başlandı. Fakat durum hiç de göründüğü ya da düşünüldüğü gibi değil!

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Esmer ve beyaz şekerlerin üretim aşamalarından bile bu durum açıkça anlaşılabilir. Beyaz şeker üretilirken, şeker pancarından koyu renkli ve kıvamlı bir sıvı çıkar. Bu maddeye melas adı verilir. Melas beyaz şekerin içerisine ilave edildiğinde kahverengi şeker meydana gelir. Yani esmer şekerde zaten beyaz şekerin ta kendisidir. İki şeker arasında % 0,2 gibi bir fark bulunur. Kalori olarak da pek farklılık bulunmadığı gibi, diyet olarak bakılan esmer şeker de hiç masum değil.

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Esmer şeker ani kan basıncı yüksekliği ve ardından gelen açlık hissiyatıyla ekstra kilo almanızı sağlayacaktır. Bu bütün şekerler için geçerlidir. En iyisi, alışkanlıklardan kurtularak şekersiz bir hayata başlamak daha verimli sonuçlar verecektir.

Vazgeçemediğimiz alışkanlıklardan nasıl kurtulabiliriz?

Kısacası; esmer şeker de beyaz şeker gibi zararlı ve diyetlerde kullanılmaması gereken bir tatlandırıcıdır. Şeker de enerji verdiği ve yapay olduğu için tavsiye edilen bir ürün değildir. En kısa sürede bırakmanız gerekir. Onun yerine kullanılabilecek doğal ve sağlıklı tatlandırıcılar bulabilmek de mümkün.

Şeker yerine kullanılabilecek sağlıklı tatlandırıcılar