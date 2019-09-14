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Esmer şeker diyette kullanılır mı?

Şeker çok uzun zamandır hayatımızda ve tüketilmesinin zararlı olduğunu bildiğimiz halde toplumca tüketiyoruz. Bir de şimdilerde popülerleşen esmer şeker furyası ile, daha az zararlı olduğunu düşünen bir topluluk oluştu. Peki ama esmer şeker gerçekten zararsız mı? Esmer şeker diyette kullanılır mı? Esmer şeker nasıl üretilir? İşte detaylar...

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:35
Esmer şeker diyette kullanılır mı?

Şeker çok uzun zamandır hayatımızda ve tüketilmesinin zararlı olduğunu bildiğimiz halde toplumca tüketiyoruz. Bir de şimdilerde popülerleşen esmer şeker furyası ile, daha az zararlı olduğunu düşünen bir topluluk oluştu. Peki ama esmer şeker gerçekten zararsız mı? Esmer şeker diyette kullanılır mı? Esmer şeker nasıl üretilir? İşte detaylar...

Esmer ekmek daha sağlıklı düşüncesiyle, esmer şekerin de aynı şekilde sağlıklı olacağı düşüncesi hakim. Bu düşünceden yola çıkarak esmer şekerde, normal şekere oranla daha masum diyen bir kesim türedi. Hal böyle olunca esmer şeker içeren her türlü yiyecek-içecek yapılmaya başlandı. Fakat durum hiç de göründüğü ya da düşünüldüğü gibi değil!

Esmer şeker hafızayı zayıflatıyor! | İşte esmer şekerin zararları

Esmer ve beyaz şekerlerin üretim aşamalarından bile bu durum açıkça anlaşılabilir. Beyaz şeker üretilirken, şeker pancarından koyu renkli ve kıvamlı bir sıvı çıkar. Bu maddeye melas adı verilir. Melas beyaz şekerin içerisine ilave edildiğinde kahverengi şeker meydana gelir. Yani esmer şekerde zaten beyaz şekerin ta kendisidir. İki şeker arasında % 0,2 gibi bir fark bulunur. Kalori olarak da pek farklılık bulunmadığı gibi, diyet olarak bakılan esmer şeker de hiç masum değil.

Esmer şekerdeki melas hayvanlarda süt artırıyor

Esmer şeker ani kan basıncı yüksekliği ve ardından gelen açlık hissiyatıyla ekstra kilo almanızı sağlayacaktır. Bu bütün şekerler için geçerlidir. En iyisi, alışkanlıklardan kurtularak şekersiz bir hayata başlamak daha verimli sonuçlar verecektir.

Vazgeçemediğimiz alışkanlıklardan nasıl kurtulabiliriz?

Kısacası; esmer şeker de beyaz şeker gibi zararlı ve diyetlerde kullanılmaması gereken bir tatlandırıcıdır. Şeker de enerji verdiği ve yapay olduğu için tavsiye edilen bir ürün değildir. En kısa sürede bırakmanız gerekir. Onun yerine kullanılabilecek doğal ve sağlıklı tatlandırıcılar bulabilmek de mümkün.

Şeker yerine kullanılabilecek sağlıklı tatlandırıcılar

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:35
  1. Esmer şeker diyette kullanılır mı?
  2. esmer şekerin zararları
  3. esmer şekerin zararları nelerdir
  4. esmer şekerin yararları
  5. esmer şekerin faydaları
  6. esmer şeker ne işe yarar
  7. esmer şeker nasıl yapılır?
  8. esmer şeker kilo aldırı mı?
  9. esmer şeker kilo aldırır mı
  10. esmer şeker faydaları nedir
  11. esmer şeker farkı nedir
  12. tariflerde esmer şeker yerine beyaz şeker kullanılır mı
  13. doğal toz şeker
  14. rafine edilmemiş şeker nerede satılır
  15. esmer şeker beyaz şeker ölçü
  16. esmer şeker nasıl yapılır kısaca
  17. Beyaz şeker mi esmer şeker mi?
  18. Esmer şeker faydaları nedir?
  19. Esmer toz şeker nedir?
  20. Şeker yerine ne kullanabiliriz?
  21. Doğal şeker nedir?
  22. Şekerin zararları nelerdir?
  23. beyaz şeker nedir
  24. eskiden şeker yerine ne kullanılırdı
  25. osmanlıda şeker yerine ne kullanılırdı

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