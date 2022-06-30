Esmaü’l-Hüsna’ya Instagram sansürü
Küfrün, sapkınlığın ve her türlü ahlaksızlığın yayınını normal karşılayan ABD’li sosyal medya platformu Instagram’ın, “koyusiyahlı” isimli bir kullanıcının hiçbir yorum katmaksızın yaptığı “Esmaü’l-Hüsna Şerhi” isimli kitap görseli paylaşımını “Bu fotoğraf sansürlenmemiş şiddet içeriği barındırıyor olabilir” ibaresiyle kısıtladığı öğrenildi.
Sosyal medya platformları üzerinden İslam düşmanlığı sergilenmesine göz yuman, ahlakdışı paylaşımlara ise engel olmayan kuruluşlar, Cenab-ı Allah’ın ismi şerifine ‘zararlı’ damgası vurmaya kadar ileri gitti. Küfrün, sapkınlığın ve her türlü ahlaksızlığın yayınını normal karşılayan ABD’li sosyal medya platformları, söz konusu İslam olunca yasakçı tavra bürünüyor. LGBT sapkınlığına ilişkin içerikleri kullanıcıların adeta gözüne sokan Instagram, “koyusiyahlı” isimli bir kullanıcının hiçbir yorum katmaksızın yaptığı “Esmaü’l-Hüsna Şerhi” isimli kitap görseli paylaşımını “Hassas İçerik” diyerek kısıtladığı belirlendi. Allah’ın isimlerine yer verilen kitabı sakıncalı içerik sayan Instagram’ın uyarısında, “Bu fotoğraf sansürlenmemiş şiddet içeriği barındırıyor olabilir” denildi.
Instagram’ın tutumuna tepki gösteren kullanıcı, “LGBT’ye ‘hassas içerik’ vermeyip, Esmaü’l-Hüsna’ya hassas içerik veren Instagram, DM’den gelen mesajları inşallah okuyordur” yorumunu paylaşım olarak ekledi.