Esma sultan şerbeti kadar Esma Sultan Tatlısı tarifi de meşhur lezzetlerinden biri! Bakın ne kadar güzel

Esma Sultan Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

1 adet ekmek kadayıfı (tek katı kullanılacak)

şerbeti için;

1 kilo toz şeker

1 kilo su

5 adet çubuk tarçın

10 adet karanfil

yarım çay bardağı gül suyu

1 adet çubuk vanilya( paket vanilya da olur )

nohut kadar limon tuzu

muhallebisi için;

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket keşkül muhallebi

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay bardağı toz şeker

üzeri için;

1 küçük kase tuzsuz badem

1 tatlı kaşığı toz tarçın

Esma Sultan Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce ekmek kadayıfını çeşmenin altında her yerini ıslatın. Tepsiye kadayıfın beyaz tarafı gelecek şekilde kapatın. Diğer şerbeti orta ateşte 30 dk kaynatın. İçine karanfili tarçını atın 10 dk daha kaynatın. Limon tuzunu koyun 5 dk daha kaynatıp ocağın altını kapatın. Bu şerbeti gezdirerek tatlının üzerine dökün. Tepsiyi kısık ateşte tatlının şerbetini çekmesi için 15 dk çevire çevire pişirin. Ocağın altını kapatın şerbetten bir çay bardağı ayırın, vanilyayı, gülsuyunu koyup karıştırın. Tatlımızım üzerine gezdirerek dökün. Tatlıyı soğumaya oda ısısında 10 dk bırakın, tencereye muhallebi malzemelerini koyun çırpıcı yardımı ile kısık ateşte kıvam alıncaya kadar pişirin. Sonra mikser kabına alın içine tereyağını ekleyin. Mikser 5 dk çırpın tatlının üzerine gezdirerek muhallebiyi yayın spatula yardımıyla düzeltin. Üzerini toz tarçın ve bademle süsleyin en az 5 saat buzdolabında bekletin dilimleyerek soğuk servis yapın.

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not :bu bir Osmanlı tatlısı ramazan ayında yapılırmış kaymakla dondurma ile tüketilebilir. ekmek kadayıfının kalan tek tarafını streçe sarıp derin dondurucu da saklayabilirsiniz.