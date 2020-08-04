Esma Çevik'i şehit eden terörist yakalandı

Geçen yıl Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın tuzakladığı bombayı imha ederken şehit düşen astsubay Esma Çevik'in babası, bayramda kızının mezarı başında "Katil yakalansın" diye dua etti. Ardından o katilin yakalandığı müjdesi geldi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Şırnak'ın İdill ilçesine bağlı Sarıköy kırsalında 9 Aralık 2019'da arazi arama ve tarama faaliyeti yürüten Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) köpeklerin de desteğiyle Pisikayası mevkiinde teröristlerce önceden araziye yerleştirilmiş uzaktan kumandalı el yapımı bomba buldu. Bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ile Uzman Çavuş Kemal Sayar bombayı elektrikli fünye ile imha etmek istedikleri sırada meydana gelen şiddetli patlamada şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı.

Esma Çevik hukuk fakültesini kazanmasına rağmen askerlik görevini tercih etmiş ve Bodrum'da görev yaparken gönüllü olarak bomba uzmanlığı eğitimi aldıktan sonra Şırnak'a tayin edilmişti. Evli olan Esma Astsubay, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki sayılı bomba uzmanlarından biriydi.

O terörist yakalandı

Güvenlik güçleri, 25 Haziran'da Mardin Derik kırsalında İHA ile keşif yaparken, bir kadın terörist tespit etti. Mardin-Şanlıurfa sınırındaki Yenidardağan Köyü yakınlarında zırhlı birliklerce çembere alınan terörist, kaçamayacağını anlayınca üzerindeki kalaşnikof tüfek, 2 el bombası, 3 şarjör ve mermilerle teslim oldu.

Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in şehit olmadan 23 gün önce jandarmanın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da yer aldığı ortaya çıkmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" sloganıyla paylaşılan videoda bomba imha kıyafetleri içindeki Çevik, arazide tuzaklanan bir patlayıcıyı fünyeyle kontrollü şekilde imha ettikten sonra kaskını çıkarıp başparmağıyla başarı işareti yapıyordu.