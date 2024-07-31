Eşleşme sonrası sert konuştu! Lille'nin hocası Fenerbahçe'yi yok saydı

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, eşleşme hakkında ilginç bir değerlendirmelerde bulundu.

Toplamda 6-4'lük skorla Lugano'yu geçen Fenerbahçe, 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak.

F.BAHÇE FARK ETMEZ

Lille'in deneyimli hocası Genesio, oyuncularına olan güvenini vurgulayarak, "Ön eleme turları her zaman zorlu geçer. Fenerbahçe veya Lugano fark etmez, rakibimizin kim olduğu önemli değil. Fenerbahçe bugün geri düştü ama toparlandı. Bu tür maçlarda detaylar belirleyici olur. Bu yüzden her iki maçta da yüksek konsantrasyonla sahaya çıkmalıyız. Takımımın kalitesine güvenim tam" dedi.

Fenerbahçe, Lille ile ilk maçını 6 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos'ta Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Maçların başlangıç saatleri henüz belirlenmedi.

Bu eşleşmeyi kazanan takım play-off turuna yükselecek. Fenerbahçe, Lugano karşısında 2-1 galip gelerek tur atlamıştı.

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Lille, geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1'de PSG, Monaco ve Brest'in ardından 4. sırada tamamladı.

Kadro değeri yaklaşık 240 milyon Euro olan Lille, geçen sezon Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmişti.

Geniş kadrosu ve yıldız oyuncularıyla dikkat çeken Lille, bu sezon da iddialı.