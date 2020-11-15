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Spor Eskrimde Epe Açık Turnuvası Adıyaman'da yapıldı
Spor

Eskrimde Epe Açık Turnuvası Adıyaman'da yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 18:55:26 -
Eskrimde Epe Açık Turnuvası Adıyaman'da yapıldı

ANKARA (AA) - Eskrimde Adıyaman'da düzenlenen Büyükler Epe Açık Turnuvası son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleşen ve toplam 8 ilden 33 sporcunun katıldığı turnuvanın iki gün sürdüğü belirtildi.

Erkeklerde Semih Akküncü'nün altın, Berk Tataroğlu'nun gümüş, Burak Beşiroğlu ve Umut Çalkayış'ın bronz madalya aldığı ifade edildi.

Kadınlarda ise Nisanur Özkalaycı'nın altın madalyaya ulaştığı şampiyonada, Merve Ersoy'un gümüş, Bağdagül Tuncan ile Berfin Şevval Alabaş'ın bronz madalya elde ettiği kaydedildi.


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