  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Eskrimde Büyükler Epe Açık Turnuvası İzmir'de tamamlandı
Spor

Eskrimde Büyükler Epe Açık Turnuvası İzmir'de tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:27:19 -
Eskrimde Büyükler Epe Açık Turnuvası İzmir'de tamamlandı

İZMİR (AA) - Eskrimde İzmir'de düzenlenen Büyükler Epe Açık Turnuvası'nda dereceye girenler belli oldu.

Halkapınar Spor Salonu’nda dünkü kadınlar müsabakalarıyla başlayan organizasyonda bugün de erkekler mücadeleleri yapıldı.

Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 40 sporcunun katıldığı organizasyonda kadınlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü'nden Gökçe Günaç, erkeklerde ise Antalya'dan Egemen Oktay altın madalyanın sahibi oldu


Turnuvada dereceye girenler şöyle:

Kadınlar:

1. Gökçe Günaç (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü)

2. Emine İpek Aydın (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü)

3. Deniz Soykan (Alfa Eskrim)

3. Berra Sonyüksek (Antalya ferdi)

Erkekler:

1. Egemen Oktay (Antalya ferdi)

2. Ardıç Karan Safcı (İzmir ferdi)

3. Doruk Çika (Alfa Eskrim)

3. Halis Efe Elibol (Ankara Eskrim ve Pentatlon Spor Kulübü)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hadlerini iyice aştılar! Joe Biden'a küstah Türkiye çağrısı
Gündem

Hadlerini iyice aştılar! Joe Biden'a küstah Türkiye çağrısı

3 Kasım'da yapılan ABD seçimleri sonrası Donald Trump'ın ardından başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden'a bir grup Demokrat senatör Tü..
Silahla poz veren Ermeni papazın gazı gaçtı!
Dünya

Silahla poz veren Ermeni papazın gazı gaçtı!

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları sırasında elinde silahla poz vererek göz dağı vermeye çalışan Ermeni papaz, Azerb..
Araba çarpan inek
Yerel

Araba çarpan inek "Hemen keselim" sözünü duyar duymaz ayağa kalktı

Karabük'te seyir halindeki hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı inek bir süre yerden kalkmadı. Telef olduğu sanıl..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay