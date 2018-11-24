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Eskrim: Yıldızlar Kılıç Türkiye Şampiyonası

- Yarın sona erecek organizasyonda erkekler kategorisi müsabakaları tamamlandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:41
Eskrim: Yıldızlar Kılıç Türkiye Şampiyonası


KASTAMONU (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Kastamonu'da düzenlenen Yıldızlar Kılıç Türkiye Şampiyonası'nda erkekler kategorisi müsabakaları sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona erkekler kategorisinde 21 kulüp katıldı.

Müsabakalar sonucunda Vişnelik Tenis Eskrim Kulübünden Bilgehan Şahlan birinci, Kastamonu Eskrim Kulübünden Emirhan Çiftçi ikinci, Bursa'dan ferdi olarak katılan Erkan Işık Bacak ve Tolga Arslan ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz verdi.

Şampiyonada yarın kızlar kategorisinde müsabakalar yapılacak.

Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü ve Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Bilgehan Baydil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın ilk günkü bölümünü sorunsuz şekilde tamamladıklarını söyledi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 18:41
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